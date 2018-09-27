治水變唱歌跳舞 難怪屏東會淹

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中國時報
／屏東報導

8月23日豪雨造成屏東縣多處淹水，被鄉民質疑長期投入大筆治水經費卻不見成效，屏東縣議員唐玉琴更直接點名，經濟部第七河川局今年補助地方近9000萬元，多用來舉辦晚會、Ｋ歌等活動，立委王育敏直言，「整件事情不檢討，就算治水預算再編數千億也沒用」。

唐玉琴指出，七河局補助的經費多用來舉辦活動，包括中秋晚會與跨年，只要在活動會場冠上「水資源宣導」等字句，經費幾乎就能核發；她語重心長的說，難道辦晚會辦Ｋ歌，老天爺就不下雨了嗎？」

台北市議員參選人張斯綱指出，這錢的起因聽來有些辛酸，正因是莫拉克風災後續產生的經費，政府單位卻無災後省思，將錢花在刀口上，反而成為地方政府的小金庫，用來補助社團、鄉鎮公所，這樣的公務員對得起大家嗎？

王育敏也強調，數百萬元經費一夜吃喝就花掉，審計室或監察院都該介入調查，執政黨呼籲朝野立委支持治水預算，如果每分錢都能用在治水上面，相信幾次豪雨南台灣不會淹成這樣，若經費還是如此浪費而不去檢討，未來就算再有數千億也還是會淹。

屏東飽受淹水之苦的賴姓民眾坦言，不管是回饋金也好、治水經費也好，人民只想知道哪次下雨可以不再淹水，尤其看到縣府拿著中央經費慷慨舉辦活動，一夜煙火放得璀璨，改天下雨苦得還是我們老百姓。

七河局長李宗恩昨天解釋說，八八水災後每年都會進行河川疏浚作業，大型車輛進出，多少影響各地區民眾生活，因此訂定水資源作業資金公益支出經費，這項公益回饋金與治水經費完全無關。

(中國時報)

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