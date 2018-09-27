民進黨批時力亂指控 應公開道歉

基隆市議員游祥耀（前排左一）26日在立委蔡適應（前排中）等人的陪同舉行記者會，痛批時代力量在記者會中毀謗其貪汙賄選，嚴重影響名譽，因此要求時代力量以同樣規模的記者會公開道歉並在社群媒體上澄清。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

時代力量日前召開記者會，公布2018年國、民兩黨提名縣市議員候選人有「涉案名單」，遭點名的民進黨基隆市議員游祥耀昨在立委蔡適應陪同下，控訴時力「大街罵人、小巷撤圖」，自己涉的案是妨礙公務，卻被張冠李戴成公然毀謗；雖然時力事後將名單更正，最初版本已大量散布造成傷害，要求時力公開道歉。

游祥耀指出，時力黨團在9月20日由黨主席黃國昌，黨團總召徐永明召開記者會，質疑國、民兩黨提名涉貪、賄選的縣市議員候選人，且對外公布的涉案名單中，自己也遭列入，罪名為「妨礙公務」，顯然牛頭不對馬嘴，胡亂指控之行為不足取。

「請問時代力量，背板寫貪汙、賄選，小字註記妨礙公務，是否將妨礙公務等同貪汙賄選？百分之百魚目混珠！」游祥耀痛批，此案為101年時任基隆市長的國民黨籍張通榮關說酒駕施壓員警案，民進黨市議會黨團除表達抗議，也集體赴基隆地檢署按鈴申告，過程中與地方法院駐衛警發生推擠，導致妨礙公務官司。

他進一步說，時力開記者會指控貪汙、賄選後，隔天雖然將涉案名單更正，但最初名單已大量散播，造成實質傷害，且在選前敏感時刻甚至可能影響投票結果，有意圖使人不當選之嫌，呼籲時力公開道歉、澄清，否則將循司法途徑維護自身權益。

時力則說明，日前確接獲未具名人士來電，針對游祥耀之案件有疑意，而經重新查閱裁判書後，確認游是因抗議活動而遭妨害公務判刑確定，並考慮陳抗現場警方常以妨害公務或《社維法》對付陳抗者，因此將此案刪除。

時力還強調，黨團進行大規模涉案清查，資料依據均來自於司法院法學資料檢索系統，同時輔以媒體報導等互為確認；日前先公布首波國、民兩黨被提名人檢索結果，接下來還會公布第二波無黨籍涉案名單。

(中國時報)

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