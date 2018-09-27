民進黨批時力亂指控 應公開道歉

2018年09月27日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

時代力量日前召開記者會，公布2018年國、民兩黨提名縣市議員候選人有「涉案名單」，遭點名的民進黨基隆市議員游祥耀昨在立委蔡適應陪同下，控訴時力「大街罵人、小巷撤圖」，自己涉的案是妨礙公務，卻被張冠李戴成公然毀謗；雖然時力事後將名單更正，最初版本已大量散布造成傷害，要求時力公開道歉。

游祥耀指出，時力黨團在9月20日由黨主席黃國昌，黨團總召徐永明召開記者會，質疑國、民兩黨提名涉貪、賄選的縣市議員候選人，且對外公布的涉案名單中，自己也遭列入，罪名為「妨礙公務」，顯然牛頭不對馬嘴，胡亂指控之行為不足取。

「請問時代力量，背板寫貪汙、賄選，小字註記妨礙公務，是否將妨礙公務等同貪汙賄選？百分之百魚目混珠！」游祥耀痛批，此案為101年時任基隆市長的國民黨籍張通榮關說酒駕施壓員警案，民進黨市議會黨團除表達抗議，也集體赴基隆地檢署按鈴申告，過程中與地方法院駐衛警發生推擠，導致妨礙公務官司。

他進一步說，時力開記者會指控貪汙、賄選後，隔天雖然將涉案名單更正，但最初名單已大量散播，造成實質傷害，且在選前敏感時刻甚至可能影響投票結果，有意圖使人不當選之嫌，呼籲時力公開道歉、澄清，否則將循司法途徑維護自身權益。

時力則說明，日前確接獲未具名人士來電，針對游祥耀之案件有疑意，而經重新查閱裁判書後，確認游是因抗議活動而遭妨害公務判刑確定，並考慮陳抗現場警方常以妨害公務或《社維法》對付陳抗者，因此將此案刪除。

時力還強調，黨團進行大規模涉案清查，資料依據均來自於司法院法學資料檢索系統，同時輔以媒體報導等互為確認；日前先公布首波國、民兩黨被提名人檢索結果，接下來還會公布第二波無黨籍涉案名單。

(中國時報)