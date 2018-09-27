小綠吃豆腐 大綠自清就告到底

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中國時報

民進黨中央執政不佳，選情告急，小綠時代力量趁機鑽縫，在各地猛挖大綠民進黨牆角，還一舉公布國、民兩黨提名縣市議員參選人涉貪涉賄名單，未料爆出大烏龍，把涉嫌妨害公務的民進黨基隆市議員游祥耀「張冠李戴」成涉貪涉賄疑犯，且吃定大綠，拒不道歉，囂張態度令人嘆為觀止，呼籲民進黨堅定提告立場，否則千辛萬苦打下的江山，恐讓小綠整碗端去。

不過是10多年前，基隆市還是藍營鐵票區，狀況如同現今南部縣市，當時基隆市議會31席議員，民進黨僅占6席，可以想見，披著綠色戰袍要在基隆勝選，何其艱困，而其中一位是游祥耀，另一位則是現任立委蔡適應。

高舉民進黨旗號的6位民進黨議員，敢衝敢言，在泛藍的基隆市基層拚戰，10多年後，終於翻轉原本藍綠6比4的政治版塊，成為55波，民進黨籍市議員增至10席，4年來民進黨更接連拿下市長和立委位子。

而向來在基隆毫無蹤影的時力，看準綠營在基隆經營有成，順勢推出參選人，只不過，如果僅是搭「便車」、分杯羹，想來老大哥也無妨，但若是胡亂指控，以求勝選，這恐怕無人能接受。

時力主席黃國昌和立委徐永明在記者會後方，大剌剌掛著「貪汙賄選、繼續提名」8個大字，列名其中的游祥耀，事實上是因舉發前基隆市長張通榮的關說案，而與警衛發生推擠被起訴，根本與涉貪涉賄，八竿子打不著關係。

誇張的是，烏龍爆料被捉包，時力隨即「刪除」游祥耀，卻拒不認錯、道歉，甚至神回應，「已刪除，但涉案事實存在」。一派大綠「你能奈我何」姿態！

游祥耀既已和立委蔡適應及同黨議員們，公開在立院表示提告，指時力「大街罵人、小巷撤圖」，那就請堅持大是大非精神，拿出在藍營票倉開疆闢土的戰鬥力，捍衛自身清白，因為被人「看小」不打緊，要是連帶影響年底選情，可就因小失大了。

(中國時報)

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