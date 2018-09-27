辯稱吧檯純聊天 陳致中日喊搶救 夜陪辣妹

2018年09月27日 04:11 中國時報 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

前總統陳水扁的兒子陳致中26日說，去招待所是為了還人情債，爸爸得知罵了他一頓（林瑞益攝）。上圖為隱身台北市林森北路巷弄內的「C’est si bon 」，事發後大門深鎖（范揚光攝）。

前總統陳水扁之子、高雄市議員參選人陳致中被媒體踢爆，9月15日白天在選區喊選情告急，晚間卻直奔台北某私人招待所，還有2名紅牌辣妹迎接，他26日澄清，當晚是應金門縣環保局長蔡其雍邀請，找老朋友聊天還人情債，事前不知道是私人招待所，爸爸陳水扁知道後，狂罵了他一頓。

受邀敘舊還人情債

陳致中繼「妮可事件」後，又疑似沾上花邊新聞。9月15日上午，他在小港聯合競選服務處成立大會中，抬出陳水扁打悲情牌，向選民喊話表示選情不樂觀，晚間就到台北私人招待所聚會。

陳致中表示，他只是去跟朋友敘舊，「這個講出來你們可能不相信，實話實說，那個地方有分不同區域，我跟蔡局長在吧檯的開放區，其他人在包廂，是在不同區域，沒有多加注意」。

被拍以平常心看待

談到家人的反應，他表示，太太知道此事，他向太太解釋只是去與蔡局長敘舊，爸爸則是狂罵了他一頓，要他選舉期間就不要去這種地方，會被作文章。至於太太之後是否會輔選？陳致中說，參選團隊會規畫。

有媒體問及這起偷拍事件是否為同選區參選人搞鬼？陳致中說，偷拍是隨時隨地都有，選舉是沒有輕鬆的，他對此以平常心看待，會更加努力。他認為，選舉以來充滿挑戰，做參選人的，心臟要大顆一點，「選舉沒師父」，他會更努力。

以後會改去咖啡座

至於未來還會去這種地方嗎？陳致中說，下次再約，他會建議去台北車站旁的咖啡座，像是連鎖咖啡店。

同選區的國民黨市議員參選人朱挺玗感觸良多地說，與陳致中相比，朱家是非常弱勢的政二代。她沒有父母親當靠山，必須「含著淚、滴著血」，努力適應現在的政治環境。

與扁家熟識的民進黨高雄市長參選人陳其邁表示，對相關細節並不清楚，但他會找機會勸陳致中，從政過程還是謹言慎行比較好，「盡量不要有意外插曲」。

(中國時報)