法院認證召妓 標籤撕不掉

陳致中(資料照)

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中國時報
／高雄報導

8年前《壹周刊》以封面故事踢爆陳致中召妓，陳致中事後反駁報導不實，還以名譽受損提告並請求賠償200萬元，但高雄地院比對手機通聯，認為陳致中既不配合保全證據、又不願出庭而判他敗訴，陳致中因此成了法院認證的召妓男。

2010年7月22日，《壹周刊》報導陳致中召妓，除接獲他尋花問柳的錄音檔，還跟拍到花名「妮可」的應召女從陳的銀色凌志休旅車下車，也訪問到妮可本人。陳致中則反駁報導不實，說車子借給朋友，向《壹周刊》求償200萬元。

時任高雄地院民事庭法官洪能超比對應召男與陳致中所持有的2支手機門號，從撥打電話到接電話，不僅所在地基地台位置極為吻合，且從2門號的sim卡頻繁與2手機交互使用，依現代人對手機的使用習慣，認定是同一人持有。

雄院另在報導1周後，裁准《壹周刊》聲請，將陳致中所住「人文首璽」於7月2日深夜至翌日凌晨的電梯、停車場及大廈出入口監視錄影畫面做為證據保全，但前往執行時，管委會希望徵得陳致中同意，但陳以與案情無關為由拒絕。

法官認為，錄影紀錄可證明陳致中2日晚間11時許就已回到住處，或者如報導所述為3日凌晨召完妓後才回家，如此有利於陳致中的證據，他竟然放棄提出，不僅與常理不合，反而更讓人覺得周刊的報導為真實。

審理期間，法院曾多次通知陳致中到庭說明，但他僅由律師口頭表示因個人選務繁忙、無法抽空出庭等，對個人名譽有重大影響的訴訟，卻不積極主張自己的權益，法官最後認定周刊報導屬實，陳致中也因此被法院認證召妓。

(中國時報)

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