金門環保局長 垃圾車斗起家

2018年09月27日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

與綠營關係良好的金門縣環保局長蔡其雍，中秋連假時跨海到台灣，卻捲入陳致中夜赴招待所一事，他26日以「子虛烏有」4字駁斥傳聞，強調只是去送應景「糕餅」，讓陳致中與親友分享而已；但不少鄉親認為事情決非如此簡單，還說「粉味」讓他這個商場老將也栽了大跟頭。

蔡其雍8月初甫因父親節酒後駕車，被警方移送法辦，如今又涉入喝花酒再次登上媒體版面，縣府正審慎研究處理對策，盼將對縣長陳福海尋求連任的選情影響降至最低。

蔡其雍表示，當天只是拿1盒糕餅讓陳致中在中秋節與親友分享而已；媒體詢及為何約在招待所，他匆匆回答：「那又不是酒店，子虛烏有！」當記者再進一步詢問是否為媒體誤傳，他連聲說「謝謝！」即趕緊搭車離去。

地方耆老指出，蔡其雍金門高職畢業後，渡海赴台打拚將近30年，靠著做環保清潔車的車斗起家。幾年前，蔡衣錦還鄉，捐款資助母校開瑄國小、金門高職，還擔任國際節能會金門分會首任理事長，興學、做公益均不落人後，逐漸在地方上嶄露頭角。

蔡其雍2016年出任金門小英之友會顧問，出錢又出力，與會長蔡建鑫醫師和執行長邱垂正替小英在金門打江山。去年金門遭遇垃圾危機，蔡再次展現他與綠營的好關係，居中協商台灣部分縣市代燒，解了金門的燃眉之急，也因此獲陳福海青睞，拔擢擔任環保局長。

為人海派的蔡其雍，只要台灣綠營高官來到，就自掏腰包送禮，常是1整箱高粱酒或高檔名酒，讓頂多只能送1、2瓶公務酒的縣長和一級主管「寒酸」許多。

(中國時報)