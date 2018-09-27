凱校顧問葉建揚 招待所股東

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中國時報
／台北報導

阿扁兒子陳致中被周刊拍到北上夜奔台北市中山區條通內酒吧，席間疑有知名酒店的辣妹公關陪酒。據了解，該酒吧「C’est si bon」昔日為藝人謝麗金和閨密名媛等人合資開設，過去股東還包括曾在八仙塵爆發言惹議的傷患家屬唐美娜，平常店內沒有小姐陪侍，必須透過管道「外送」到現場服務。

謝麗金曾上節目說，她2年前在林森北路與6名友人合資開了該餐廳，總投資額共1000萬元，平均每月獲利約40萬元，不到2年，本錢已幾乎拿回，今年6月初被投資客相中餐廳店面收購，後來以「轉讓了結」方式把餐廳轉讓對方。

據了解，該處位在十條通，與其他條通經營的日式酒店類似，以熟客為主，小姐靠酒店經紀派遣，下半夜會有些東區知名酒店小姐，若沒被框出場，就提早下班到條通兼差。轄區中山一派出所曾前往臨檢，平時沒有公關小姐，幾次臨檢都只有2、3名工作人員。店外招牌雖是法文，但實際登錄是沁芃餐廳，營業項目有飲料零售、菸酒零售業和餐館業等。

餐廳負責人為沈曼江，是知名抗癌食療作家，她從名媛變名廚，常上節目分享健康食療。這間集結名媛貴婦股東的酒吧，去年2月曾因被闖空門損失約2萬5000元而上新聞；如今又因股東之一的凱達格蘭學校「校務顧問」葉建揚招待陳致中，再度引起話題。

(中國時報)

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