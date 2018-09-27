新聞透視－黑紅黃亂抹 柯變七彩霓虹燈

2018年09月27日 04:11 中國時報 張 潼

台北市長選戰柯文哲支持度領先，讓藍綠陣營都跳腳，卻莫可奈何，倒是親綠媒體眼見投票日逼近，終於按捺不住，接連拋出器官買賣、統獨、花名冊指控，抹黑、抹紅不見效，開始抹黃，搞得柯文哲快變七彩霓虹燈；諷刺的是，20年前、同樣是台北市長選舉，陳水扁競選連任，也遭林瑞圖指控到澳門嫖妓，時隔20年，親綠媒體又使出相同手法，讓人也忍不住想說，拜託！有沒有新鮮一點的。

柯文哲昨天談到自己被抹黃、抹黑，忍不住大嘆台灣的選舉文化「很糟糕」，事實上，他的無奈也確實其來有自。現任北市議員的林瑞圖因與時任市長的陳水扁鬧翻，在1998年市長選舉時，林瑞圖跳出來指控爭取連任的陳水扁到澳門嫖妓，不過卻提不出其出入境等證據，最後乾脆稱「不排除扁搭直升機或游泳去澳門」。

現在回顧1998年這段歷史，許多人或許會感到啼笑皆非，認為林瑞圖既要指控對方，提不出證據也就算了，竟然還拿如此荒謬的說法試圖「佐證」；未料，漫長20年過去，親綠媒體竟又讓名嘴在節目上抹黃柯文哲，手法還幾乎如出一轍，讓人困惑是否打選戰打到黔驢技窮？

姑且不論該名嘴不在餐敘現場，事後若要轉述，能否提得出證據證明柯文哲有接受性招待，不少網友也已「點出重點」，難道有人會笨到在太太面前討論自己接受招待嗎？這樣的說法，與林瑞圖當年「游泳或搭直升機到澳門」相較，可說是有過之而無不及。

台灣民主政治發展至今，雖然還有很多進步空間，但選舉的奧步、抹黃手段是該適可而止，尤其過去自家候選人曾經被人抹黃、指控，如今親綠人士卻也以幾乎相同的手法面對對手，恐怕令選民看不下去。

(中國時報)