名嘴爆花名冊 柯譏有點low

2018年09月27日 04:11 中國時報 張潼 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲支持度高居藍綠白參選人之冠，但近來也飽受爆料攻擊，包括「兩岸一家親」論述、器官買賣疑雲，現甚至有名嘴稱柯曾在餐敘上討論「花名冊」，讓妻子陳佩琪和他大吵一架。柯26日大嘆自己被「抹黑抹紅又抹黃」，這些指控「能不能手段高一點？打得有點low，受不了！」他還透露陳佩琪也很氣「那些白癡」。

繼日前作家吳祥輝重炒「器官移植」舊案，名嘴楊憲宏也在政論節目中爆料稱，2014年選舉前，前副總統呂秀蓮曾請柯文哲、顧立雄、許添財等人吃飯，柯席間大談大陸怎麼招待客人，例如有人會拿「花名冊」出來，這番話也讓在場的陳佩琪回去後和柯文哲大吵一架。

呂秀蓮昨天接受電台專訪表示，因為4年前民進黨有很多人想選台北市長，她曾邀柯P等人聚餐，「中間柯文哲無意間講了某一些事情，柯的太太也有一點強烈反應」；至於是什麼事，「我不願講」。

呂說，她很尊敬陳佩琪，那晚的情況她也沒跟任何人講，希望就打住，「我不關心人家的私事，我關心的是大是大非的事」。

媒體昨問柯文哲是否真有此事？柯無奈說，這場選舉到現在為止，他幾乎沒講人家壞話，最多是被問到忍不住開玩笑講幾句，但選舉還是打這麼負面，真的很糟糕，「抹黑抹紅又抹黃，各式各樣輪流，實在是…，嘖！」

他坦言，面對各式攻擊真的覺得很煩，例如先前看民調，相信柯文哲有做器官買賣的竟然還有20％、21％，「這國家…實在是真糟糕！」

柯文哲抱怨，抹黑、抹黃、器官捐贈等，這種東西都很容易查證，為什麼有些人還是樂此不疲？針對網友力挺「誰會在太太面前講買春的事？」柯也批評，這就是智商很低的人一直覺得別人智商也很低，抹黑抹紅抹黃手段不能高一點嗎？打得有點low，受不了！他還說，陳佩琪也氣那些白癡。

(中國時報)