試院曾質疑 恐衝擊文官制度

2018年09月27日 04:11 中國時報 張理國 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

依立院完成初審的《中央行政機關組織基準法》修正草案規定，部分3級機關，首長將採政務與常務雙軌任用，被外界質疑執政黨要塞自己人。考試院亦曾強烈質疑，放寬政務人員設置範圍，將衝擊現行文官制度；但行政院人事行政總處表示，政務人員任用皆依法，不會逾越上限。

部分3級機關 首長雙軌任用

蔡政府執政後，2016年12月政院通過《中央行政機關組織基準法》修正草案，規定影響部會重大施政的3級機關，首長將採政務與常務雙軌任用制度，政務首長上限為25人；2017年修法時，由於跳過考試院以綠委提案通過初審，引發試院不滿。

考試院祕書長李繼玄曾說，該草案目的在放寬政務人員設置範圍，但草案中放寬適用的機關不明確，條文設計也排除機關組織法律修正的必要，衝擊現行文官制度。

稱依組織法 總數不會逾限

除3級機關外，修法也放寬2級機關政務副首長人數，由現行設置1到3人，增加任用至4人，最多可派任3名政務副首長。人事長施能傑當時說，像內政部、衛福部等2級機關業務龐雜、運作吃緊，較有可能適合將次長由2人增為3人，但整體政務副首長人數上限仍維持52人。

目前3級機關包括各部會下的署、局、處等單位多達120多個，人事行政總處昨表示，目前僅4個3級機關首長可以政務人員任用，其中中央健保署、海委會下海洋保育署首長為政務人員，另2機關包括空勤總隊及農委會下的毒物化學研究署首長，仍以常任人員任用。

東挪西補 自詡大水庫概念

人事總處表示，2級機關中政務副首長上限共52人，目前只有47名政務副首長，都是依照各機關組織法任用。像內政部過去只有1名政次，去年組織法改2名政次1名常次，而陸委會原是2名政次，1個特任副主委，等於有3個政務副首長，修法後把1個政次改常次，等於政務副首長變2個，剩下1政務副首長剛好補給內政部政次，等於是「大水庫」的概念。

人事總處表示，52人上限中，目前僅有47人，還有5個部會政務副首長仍未補實，包括法務部、促轉會、勞動部、退輔會、工程會。

(中國時報)