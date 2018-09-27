藍委批用人只看顏色 不顧及國家長遠發展

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中國時報
／台北報導

前副總統呂秀蓮昨指蔡政府太多官派人員，把國家搞得亂七八糟；對此，國民黨立院黨團書記長曾銘宗表示，確實如此，特別是民進黨派的官，偏偏都是意識形態很重的人，不是來為國家做事，而是為民進黨做事，都在思考怎延續政權，而不顧國家長遠發展。

民進黨上台後這兩年，在立院強硬通過《促轉條例》、《不當黨產條例》，又在總統府之內成立年改會、司改會、原住民族歷史正義與轉型正義委員會，以體制外組織解決體制內問題，也因此被外界質疑創造不少單位，硬塞不少「自己人」進去。曾銘宗說，「民進黨就是太敢了」，國民黨執政時都太客氣，反觀民進黨就是吃相難看。

曾銘宗指出，以前一陣子出事的「促轉會」為例，不只是前副主委張天欽一人有問題，促轉會絕對是結構性的問題。

他說，促轉會發言人楊翠就在國民黨9月17日去促轉會抗議後，發臉書指控國民黨是侵門踏戶，毫無反省之力，絲毫不覺得促轉會自己有做錯事。

曾銘宗表示，促轉會8個委員，至少有6個曾公開坦承曾接受總統府的徵詢，代表促轉會的任命勢必跟總統有關，哪裡是純由行政院任命。然而促轉會卻毫無自省能力，不覺得自己有做錯，心裡似懷著仇恨，就是要來清算鬥爭國民黨。

曾銘宗提到，過去國民黨還會提名張博雅擔任監察院長、黃石城擔任中選會主委，刻意請一些較沒有立場，甚至偏綠的人來當官；反觀民進黨執政後，都用意識形態來任命官員，最大差別就在於民進黨的官心中，沒有要為了國家長遠發展好，只想著如何讓民進黨永續執政，打趴、打垮國民黨，兩者理念相差甚遠。

(中國時報)

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