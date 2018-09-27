新聞透視－政治任命 豈能只為穩固政權

友善列印
中國時報

日前針對我駐日本大阪辦事處長蘇啟誠自殺一事，台大政治系蘇宏達教授一篇「你說，是誰，殺了我們的外交官？」貼文，直言蔡政府政治任命一批沒外交專業，卻有權無責、有功獨攬的大使，讓事務官承受極大壓力與委屈。前副總統呂秀蓮昨更批評蔡政府搞了太多官派人員，政務官太多的確是個嚴重問題。

民進黨執政後大肆分封，指派自己人全面掌控政府及國營事業，當中不乏內舉不避親，卻不見專業。其實，一朝天子一朝臣，人事更迭，尤其政務官，本屬政黨輪替常態。然而，或許必須酬庸的對象太多，也或許真的人才濟濟，當下官派職位已然無法滿足或擺平黨內派系，蔡政府上台後挾著完全執政優勢，大張旗鼓擴張政治任命的職務，不論是既有的或新增的單位。

以「延攬民間人才」之名，政院推動《中央行政機關組織基準法》修法，準備在公務體系內大推自己人，都不需要公務人員任用資格，只要顏色正確即可。

或因爭議過大，尤其年金改革得罪退休公務員後，為免引發現任公務員反彈，全案在立法院初審完成後即被冷凍。

不僅公務系統，包括幾個新設的所謂「獨立」單位，也提供不少「就業機會」。即便是獨立性不容侵犯的司法體系，蔡政府也利用司法改革會議的機會，除大幅縮編最高法院法官員額外，其任命方式亦改為由總統提名，經立法院同意後任命，或者由總統圈定人選直接任命。

總統或國會一旦將手伸進司法人事，對終審法院法官之任命具有實質影響力後，政治終將凌駕司法，難保不會出現如陳師孟等級的法官，審判品質可想而知。也因為反彈的聲浪排山倒海，這項政治任命法官的想法，最後也不了了之。

執政者為穩固政權，向來是千方百計，甚至不擇手段。過去歷朝歷代，都不乏廣布自己人，尤其是分封宗室，建藩屏以衛國安民，但往往最後禍起蕭牆。民主時代，政權取決於人民選票，國民黨因不得民心下台，民進黨若未記取過去教訓，終將被人民用選票教訓。

(中國時報)

藍委批用人只看顏色 不顧及國家… 水利會改官派 成選舉不沾鍋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。