新聞透視－政治任命 豈能只為穩固政權

2018年09月27日 04:11 中國時報 王正寧

日前針對我駐日本大阪辦事處長蘇啟誠自殺一事，台大政治系蘇宏達教授一篇「你說，是誰，殺了我們的外交官？」貼文，直言蔡政府政治任命一批沒外交專業，卻有權無責、有功獨攬的大使，讓事務官承受極大壓力與委屈。前副總統呂秀蓮昨更批評蔡政府搞了太多官派人員，政務官太多的確是個嚴重問題。

民進黨執政後大肆分封，指派自己人全面掌控政府及國營事業，當中不乏內舉不避親，卻不見專業。其實，一朝天子一朝臣，人事更迭，尤其政務官，本屬政黨輪替常態。然而，或許必須酬庸的對象太多，也或許真的人才濟濟，當下官派職位已然無法滿足或擺平黨內派系，蔡政府上台後挾著完全執政優勢，大張旗鼓擴張政治任命的職務，不論是既有的或新增的單位。

以「延攬民間人才」之名，政院推動《中央行政機關組織基準法》修法，準備在公務體系內大推自己人，都不需要公務人員任用資格，只要顏色正確即可。

或因爭議過大，尤其年金改革得罪退休公務員後，為免引發現任公務員反彈，全案在立法院初審完成後即被冷凍。

不僅公務系統，包括幾個新設的所謂「獨立」單位，也提供不少「就業機會」。即便是獨立性不容侵犯的司法體系，蔡政府也利用司法改革會議的機會，除大幅縮編最高法院法官員額外，其任命方式亦改為由總統提名，經立法院同意後任命，或者由總統圈定人選直接任命。

總統或國會一旦將手伸進司法人事，對終審法院法官之任命具有實質影響力後，政治終將凌駕司法，難保不會出現如陳師孟等級的法官，審判品質可想而知。也因為反彈的聲浪排山倒海，這項政治任命法官的想法，最後也不了了之。

執政者為穩固政權，向來是千方百計，甚至不擇手段。過去歷朝歷代，都不乏廣布自己人，尤其是分封宗室，建藩屏以衛國安民，但往往最後禍起蕭牆。民主時代，政權取決於人民選票，國民黨因不得民心下台，民進黨若未記取過去教訓，終將被人民用選票教訓。

(中國時報)