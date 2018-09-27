水利會改官派 成選舉不沾鍋

農田水利會將改制為公務機關，讓水利會人員都不太敢沾染今年選舉。圖為修法前全國農田水利會聚集立院表達不滿。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

農田水利會向來被視為藍營組織動員工具，民進黨執政後積極修法，通過《農田水利會組織通則》，自民國109年9月後，水利會會長全面官派，會長及各級專任職員都要準用《公務人員行政中立法》，儘管距實施仍有兩年緩衝，但今年大選期間，會長及專任職員都不太敢掉以輕心，怕日後引來麻煩，不敢參與動員。

全台17個農田水利會，將從109年10月改制為公務機關，國民黨原有不少人擔任水利會要職，中常委林文瑞就是農田水利會聯合會會長，由於必須準用《公務人員行政中立法》，4月就已行文黨中央請辭黨職，雖然國民黨認為中常委沒有薪水，比較像榮譽職，但林文瑞本人也刻意不參加中常會，其餘身兼黨務的水利會成員也自動迴避。

嘉南水利會會長楊明風表示，依據改制方案，未來水利會原有人事將與公務人員採雙軌雙流制，由公務人員負責非灌區的水源開發、規畫水路改善，指揮調度現有水利會人員，因組織架構維持不變，影響應不大。

彰化水利會總幹事劉淑華也表示，相較於公務人員，水利會員工也是經過水利特考進來的，素質優秀，盼能確保員工員額。

屬於都會型水利會的台北市七星農田水利會總幹事顏志斌則說，目前看主管機關制度怎麼調整，公務機關只能跟著制度走。

(中國時報)

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