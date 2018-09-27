新聞幕後－新系權力流刺網 爬滿蔡政府

呂秀蓮提及，由於蔡英文是學者出身，口袋人選名單有限，因此「某派系」便扮演重要推薦人選角色。如今行政院長賴清德（左）及總統府祕書長陳菊（右）都是新潮流系領頭羊。（本報資料照片）

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中國時報

前副總統呂秀蓮點出「官派人員」盤據政府，其中又以「某派系」特別強，外界都知，她是指新潮流。攤開新系勢力地圖，自2016年以降，從總統府、行政院及所屬各部會，一路到國營事業，猶如權力流刺網，勢力爬滿整個政府，終讓不應分派系的政府快速流失民心。

玩殘文官 呂秀蓮批蔡政府 國家弄到亂七八糟

民進黨雖以派系共治為底蘊，但新潮流無疑是蔡英文執政後，受益最大政治團體。

以檯面上較為人知職位來說，除總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德外，同屬新系者還包括：國發會主委陳美伶、勞動部長許銘春、交通部長吳宏謀、經濟部政次曾文生、農委會主委林聰賢、衛福部政次何啟功、教育部政次范巽綠、客委會主委李永得、交通部政次王國材、退輔會副主委李文忠、台日關係協會會長邱義仁、政院東部聯合服務中心執行長許傳盛。

已卸任者包括前政院副院長林錫耀、前法務部長邱太三、前勞動部次長郭國文、前勞動部長郭芳煜（現保訓會主委）、前農委會主委曹啟鴻、前教育部政次蔡清華、前退輔會副主委劉樹林。

另有部分新系色彩較淡，卻是從陳菊任高雄市長期間小內閣，北上晉升中央部會，則包括行政院副發言人丁允恭、警政署長陳嘉欽、保訓會副主委葉瑞與、前勞動部次長蘇麗瓊。

至於像中油董事長、中船董事長、台鹽董事長、金屬中心董事長、中鋼董事長、中央存保公司董事長，自2016後也陸續由新系接掌；就連被蔡英文欽定為國家級投資公司的台杉投資公司，經理也是由新系大老邱義仁之子邱南璋擔任。

令人玩味的是，以上名單至少有過半數，都來自陳菊擔任高雄市長時的小內閣，莫怪有人說是「今日高雄、明日台灣」。

然而，這些僅限於新潮流單一派系的人馬，其餘像蘇系、謝系、正國會、獨派等，也有子弟兵進駐中央部會。因此，呂秀蓮所指「蔡政府搞了太多官派人員」，確實不是空穴來風。

(中國時報)

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