公投應否綁大選 中選會今開公聽會

2018年09月27日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

距11月24日「九合一」大選投票日不到60天，中選會突通知今舉行公聽會，就「公投應否綁大選」舉辦公聽會。「反核食」公投發起人郝龍斌辦公室發言人游淑慧說，「中選會真的是下一個耍奧步的單位嗎」，如今到了選前50幾天才拋出這種荒謬議題，「是要幹嘛？是想要硬拗公投與大選脫鉤嗎？」

努力脫鉤? 強調傾聽意見

由於地方政府欠缺5萬餘位選務人員，中部4縣市首長日昨開會，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌提議「公投勿綁大選」。中選會發言人陳朝建昨強調，中選會作為法定獨立機關，今日公聽會不預設立場，將傾聽各界聲音、依法辦理相關事務，也盼藉由公聽會讓各界充分表達意見、充分溝通。

依中選會發出的會議通知，邀請學者專家、立法院各黨團、機關代表及地方政府，就《公民投票法》第23條規定如何適用？公投與選舉同日舉行投票之實施條件與配套如何等議題發表意見。

國民黨團書記長曾銘宗表示，國民黨團主張《公投法》23條明文規定，主管機關應於公民投票案公告成立後半年內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，「這沒有解釋的空間」，且這是今年1月三讀通過的法案，當時也是民進黨堅持，他將要求中選會依法行政。

陳朝建受訪則解釋，對於公投應否綁大選，外界或有不同的聲音，未來是否涉及修法，可藉由公聽會讓各界意見表達充分、充分溝通，因為理性對話正是民主政治、法治國家的基礎。

議員質疑 選情差就出奧步

不過，消息一出，游淑慧隨即在臉書質疑，中選會臨時召開公投綁大選相關公聽會，已有中選會基層同仁私下稱，這是「長官」要求要開的，要說明公投與大選同日舉行的困難，但「這是法律明定的，難道中選會要自我解釋法律嗎？」

游進一步說，今年《公投法》修正時，執政者是民進黨，也是立法院多數，若公投與大選同日舉行有困難，中選會就應在「修法前」告訴各界及民進黨立委，如今到了選前50幾天才拋出這種荒謬議題，是想要硬拗公投與大選脫勾嗎？

游淑慧表示，「選不贏就作弊」是今年全國民眾最關心也最擔心的問題，作弊的方法也有千百種，包含行政干擾、突然變更做法、投票當天選務公平等，但民進黨政府若連民主制度中最神聖的選舉工作都敢介入作弊，這樣的執政黨只會加速自取滅亡，「因為即便沒有公投，民眾還是會用選票投出不滿民進黨的意願。」

國民黨文傳會代主委唐德明表示，當初公投應與全國性選舉合併舉行，考慮的主要就是省錢及提高公投的投票率，如果兩者脫鉤，未來可能出現「一月一公投」，屆時不僅勞民且更加傷財。 唐德明表示，或許第一次有這麼多公投案與大選合併舉行，讓選務出現一些困難，但中選會應該想清楚，一旦脫鉤處理，是否問題會更多。他也提醒中選會，公聽會應該邀請時代力量立委黃國昌參加，因為當初修法時，就是黃堅持「應」與該選舉同日舉行。

(中國時報)