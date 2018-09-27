暫停絕食 以核養綠撤2.4萬份連署

2018年09月27日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

「以核養綠」公投領銜人黃士修昨舉行記者會表示，因強颱潭美來襲，加上顧慮中選會恐出奧步，團隊決議將2.4萬份補件連署書攜回。他也強調，若中選會企圖以「黑手」做掉「以核養綠」公投，團隊將撤案，並在明年秋天重啟提案。

因中選會拒收2.4萬份連署書，黃士修等人展開長達3周的接力絕食。黃士修昨晚做以上宣布，前國民黨主席洪秀柱也現身相挺。洪指出，這群有專業、理想及抱負的年輕朋友，一步一腳印進行連署，盼聲音能被聽見、擴散，卻被這個號稱民主進步的黨派、宣稱獨立公正的機關拒於門外。

洪秀柱說，他們憤怒的，不是意見能否得到大家認同，而是人民居然在違法亂紀情況下，失去自由選擇的權力；眼見這群年輕人用和平方式表達理念，卻一個接著一個倒下，令人心疼、難過，除表示敬意及佩服，也要以長輩身分要求「明天颱風了，保重身體，我們暫時撤了吧！暫時停止絕食行動」，保留更好的體力及精神實現理想，隨時能回來表達心聲。

黃士修則強調，以核養綠公投自始至終都不是「補考案」，而是在合法期間繳交連署書遭拒，中選會明顯違反行政程序的信賴保護原則；且不斷有風聲傳出，中選會企圖以「待補」方式強行收取這2.4萬連署書，製造善意假象，並在10月16日審查委員會上，以作票方式將31.4萬件連署書拉到低於法定門檻，再要求用2.4萬連署書走補件程序，強迫「以核養綠」公投明年獨立舉辦、與大選脫鉤。

黃士修說，「現在的局勢轉過來了，不是你們不收連署書，是我們不給了！」他受訪也重申，若10月16日審查委員會有任何不法不公情事，導致公投案被踢除、要求再補件而拖過綁大選程序，「我們會以拒絕補件方式撤案」，並在明年秋天重新提案、以最短時間募集50萬份連署書，讓中選會無法搓掉，2020年總統大選「我們就走著瞧」。

至於中選會今將召開公聽會討論公投是否與大選脫鉤，黃士修對此「強烈譴責」，呼籲中選會依法行政。

(中國時報)