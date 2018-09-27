黃士修哽咽「被打壓 因擋人財路嗎」

以核養綠公投領銜人黃士修（前排左）與國民黨前主席洪秀柱（前排中）26日舉行以核養綠再送件撤退記者會，表示在強颱潭美來襲前，團隊決議暫時停止接力絕食。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

「這是個不斷被點名、針對性放話打壓的公投」、「擋在幾兆利益之前，可能有生命危險。」結束絕食抗議的「以核養綠」公投領銜人黃士修，26日在台北高等行政法院出庭後，激動哽咽說，為何要遭受這樣的打壓，中選會拒絕補件，「因為我們擋人財路嗎」。

黃士修等人9月6日遞交第二階段連署書，中選會點收31萬4135份，黃13日補送2萬多份連署書，中選會卻拒收，他認為《公投法》第13條未明定連署書最後交件期限，但中選會以「時限行政」為由，不接受2次補件，中選會不遵守法治，向北高行提出定暫時狀態假處分，希望法院裁決。行政法院昨開庭，黃與仍在絕食抗議的新黨青年軍侯漢廷出庭，侯因身體虛弱，庭後被緊急送醫。

庭訊中，雙方對《公投法》第13條各自解讀。黃的委任律師葉慶元說，第13條規定審核結果不足可通知補件，沒說不能補件，法律也沒授權中選會不收件，本案確有急迫性，且致生重大損害之虞；中選會拒收補件恐讓連署人數不足，無法年底綁大選；沒綁大選等同死刑，需要500萬人投贊成票，等於總統票數。

中選會代表強調，已收件的連署案件，就必須進行下一階段的查對作業；已點收完畢，無權再點收，且審查提案「以通過為原則，不通過為例外」，若戶政機關查對後發現人數不足，會通知補件。「考試不及格就補考，怎麼能回過頭說要重寫考卷？」依公投法13條，提案人沒有主動補件權利，怕趕不上綁大選，當初就要處理好，庭訊15分鐘結束。

葉慶元庭後說，中選會的目的是杜絕人民行政救濟手段，這是完全藐視法治的行為；中選會先前發布「查核作業要點」給戶政事務所，顯然是違法限制人民公民投票權的行為，呼籲懸崖勒馬。

(中國時報)

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