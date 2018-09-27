UN大會總辯論 2友邦為我發聲

馬紹爾總統海妮在聯合國發言時表示，支持台灣有意義參與聯合國體系，台灣值得被公平對待。 （路透）

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中國時報
／台北報導

聯合國大會總辯論於美東時間25日登場，首日發言的友邦巴拉圭及馬紹爾群島元首均在總辯論發言，支持台灣參與聯合國體系，但瓜地馬拉則維持前2年做法，並未發言表態。預訂在26日發言的友邦，則有宏都拉斯、吉里巴斯、諾魯、帛琉。

我國今年在聯合國大會維持沒有提案，僅以友邦聯合致函祕書處，或元首發言力挺台灣，維持低調作風。每年友邦元首在聯合國大會總辯論時是否提及台灣，都成為外界檢視邦交指標。

聯合國總辯論首日下午，瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）的演說並未提及台灣。此前，CICIG有意調查莫拉萊斯2015年競選活動資金後，瓜國決定不再授權延長該組織調查，莫拉萊斯自此槓上聯合國。

隨後發言的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在演說中提及，巴拉圭支持台灣被納入聯合國體系之合法請求，相信台灣能夠做出重大貢獻。

排名第30名發言的馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在演說中以超過1分鐘時間替台灣發聲。她說，馬紹爾群島共和國支持台灣有意義參與聯合國體系，包括計畫及機構在內，諸如「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生組織」（WHO）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）。海妮強調，台灣人民值得被公平對待，聯合國應該解決台灣2300萬人民被排除在聯合國體系以外之嚴肅問題，他們不認為聯合國大會第2758號決議已處理此一問題。

(中國時報)

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