張天欽罰不到 促轉會不建議處分許君如

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中國時報
／台北報導

促轉會26日就參與前副主委張天欽8月24日所召開會議，包括參與會議的前主祕許君如，不會建議陸委會對她處分；已離職的張天欽、研究員蕭吉男、副研究員張世岳與吳佩蓉，亦無法處分。前副總統呂秀蓮昨受訪時則說，促轉會一定要存在，但應重新修法，界定委員資格和權力，再重新改組。

促轉會昨日做成三項決議，無異議通過該會於9月21日對外公布的調查報告。對於促轉會提出的三項內部改進作為，亦無異議通過。

關於相關人員議處事宜，促轉會因張天欽與聘用人員已自行辭職，所以促轉會不再進行後續議處，至於留任的研究員曾建元，並未提及。

至於已申請歸建陸委會的許君如，是被動參與，對會議內容，並無主動傳播之意，促轉會亦不會建議陸委會進行任何懲處。

呂秀蓮昨在接受電台訪問時表示，要推轉型正義，必須要找對的人，了解這段歷史的人，而不是靠著裙帶關係帶一群人來，就說要加入轉型正義。現在的促轉會是找一兩個蔡總統認識的人，靠著總統的關係，下面又再帶一群人來，總統用的人又是滿腦子這種威權的，「這樣的人選要如何去談正義」。

呂秀蓮痛批，現行促轉條例立法太過粗糙，促轉會這個單位一定要存在，但促轉條例的法令不完整，導致人選和組織架構出了很大問題。促轉會主要是針對戒嚴期間、國民黨執政時的冤錯假案進行調查，這段時間長達38年，卻只是找來這幾個每屆任期兩年的委員，資格也未限制，短時間要拿出成績，於是匆促間東抄西抄，這樣的狀況「神仙來也幫不了」。

她說，促轉條例給促轉會這些人太多的權力，整套作法本身根本未合乎正義。

(中國時報)

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