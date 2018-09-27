醫師台疫苗仍較陸港澳便宜

2018年09月27日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

亞洲國家單劑HPV疫苗價格

今年中國大陸傳出疫苗造假事件，引發大陸民眾對大陸疫苗安全度失去信心，即使今年大陸已核准九價子宮頸癌疫苗上市，民眾寧可到港澳預約排隊，但港、澳價格是台灣的一倍，醫師評估，來台接種疫苗，可能成為繼來台健檢、醫美之後，另一波另類「觀光財」。為防止排擠效益，醫師建議民眾若考慮接種子宮頸癌疫苗，可趁穩定供貨時，盡早至診間詢問。

料掀搶打潮 建議趁早預約

最新型的九價子宮頸癌疫苗，2016年在台灣以及香港推出後，民眾反應熱烈，不到一年的時間就出現全球性缺貨，不少家長帶著孩子前往診間詢問，卻不見得可以馬上接種，幾乎都要排隊預約，不少診所都已經累積近百名預約者。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示，目前子宮頸癌疫苗共有二價、四價和九價，其中因九價涵蓋型別最多，對子宮頸癌的保護力也從七成上升至九成，不少民眾仍會排隊等待。

而去年缺貨時，香港、大陸民眾想打，也只能先預約排隊，他預估這次恢復供貨後，又會造成「搶打潮」，建議台灣民眾若有考慮接種子宮頸疫苗，則可趁目前九價疫苗恢復供貨，盡速諮詢診間，積極預防加強自身保護力。

陸客飛台施打 另類觀光財

李木生診所醫師李木生則表示，過去每年診所平均一成施打者都是陸客，一年約有上百名來自上海、北京，還有香港民眾都會直接飛過指名要打九價，直到一年來缺貨，人數才下降。

李木生表示，今年九價子宮頸癌疫苗雖然在大陸已獲核准，但因大陸完全是自費市場，定價比台灣高出許多，加上日前大陸傳出疫苗造假，內地民眾對國內疫苗失去信心，擔心廠商又私下加工或仿照，不若台灣直接使用進口疫苗，他認為就算這次漲價，和大陸相比價差還是很大，接下來大陸接種人次應該又會成長，成為另類台灣觀光財。

(中國時報)