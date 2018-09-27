陽明大學啟動合校 清交舉手選我

2018年09月27日 04:11 中國時報 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

清大、交大合併陽明有譜！陽明大學昨（26）日召開臨時校務會議，高票通過，啟動合校機制，清交兩校極力搏感情，火速發出聲明稿，奮力爭取陽明大學的合校機會。

陽明大學校務發展小組共召開8次會議，先後拜訪交大、清大與教育部，昨資料送交校務會議表決，會議應出席96人，實際出席89人，其中，73名校務代表同意啟動合校程序。

陽明大學主祕陳怡如表示，合校機制甫啟動，流程大約是先確定合校的對象，與對方議約後，提出合校計畫書，提交校務會議討論後，再送呈教育部，才能確定合校結果，由於過程十分繁複、牽涉範圍很廣，目前無法確定合校機制會在何時完成。

在陽明發布聲明後，清交兩校也火速發表聲明。交大表示，欣見陽明大學校務會議決議同意往合校方向邁進，代表兩校共議多年之合校目標將邁入新里程，未來雙方將更積極溝通，而交大將於今（27）日舉行合校事宜說明會。

清大則從國際排名出手，強調在幾項重要國際排名方面，陽明如與清大合校，在上海交大的世界大學排名將立即進入百大，成為全台排名第一的大學，在泰晤士報及QS排名也將大幅躍進。

清大強調，清大與陽明在學術領域上有很強的互補與互利性，像是擁有全國第一個生命科學院，且已發展出醫學科學系、分子醫學研究所、系統神經科學研究所等。

對於陽明大學校務會議決定啟動合校程序，教育部高教司長朱俊彰說，公立大學要合併，教育部樂觀其成，學校要選擇哪一所合併，也予以尊重。

(中國時報)