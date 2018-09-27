外籍看護喘息服務 年底上路

2018年09月27日 04:11 中國時報 李宜秦 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

勞動部昨日宣布，就業安定基金將補助衛福部所提的「外勞家庭喘息服務」，最快今年第4季實施；未來只要符合對象的家庭，在外勞返家、休假時都可申請服務，不會出現無人照顧的狀況。預計將有2.8萬戶家庭受惠。

國內聘僱外籍看護的家庭約23.7萬人，但目前僅在外勞返鄉或逃跑、空窗期逾一個月者，才能申請使用喘息服務補助。然而若遇外勞短期返鄉、休假時，被照顧者可能面臨無人照顧窘境，因此衛福部規畫「外籍看護工家庭喘息服務方案」。衛福部長照司專委周道君表示，未來將30天門檻取消，一旦外籍看護請假，符合條件雇主就能提出申請。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，由於經費限制，計畫為分階段進行，初期會先針對家庭支持功能薄弱（獨居或主要照顧者70歲以上）的重度失能、重度身障者實施。衛福部也會滾動式檢討，目標是將有需要的對象都納入範圍。

符合該計畫規範的家庭條件者，一年最多補助21天，當外籍看護休假或請假時，聘僱家庭可事先向長照中心申請服務，低收入戶全額免費、中低收入戶自付5％、一般戶自付16％。

喘息服務每年所需經費為3.64億元，由長照基金及就業安定基金共同分擔。衛福部表示，受惠人數預計可達2萬8千人。

中華民國家庭照護者關懷協會副主任張筱嬋表示，家總對衛福部此次的計畫表達肯定，但強調除居家喘息人力不足外，民眾在申請機構喘息前，也仍需經過繁瑣申請步驟，另外，日間照護中心也未提供假日喘息服務，夜間喘息機構多床位不足，巷弄臨托站也因服務發展不足，難以因應臨托狀況。

(中國時報)