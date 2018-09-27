手機打市話成本降 增優惠空間

2018年09月27日 04:11 中國時報 黃有容／台北報導

行動電話打市話，資費有望更優惠！國家通訊傳播委員會（NCC）昨（26）日通過將行動電話撥打市內電話時，由行動通訊業者負擔的接續費率，自2019年1月1日起一般時段調降近1成，減價時段降幅高達15％。

不過，這是否意味消費者用行動電話打市話，資費有調降空間？NCC副主委翁柏宗表示，接續費調降能讓業者成本降低，但不一定會完全反映在市場價格，卻能提供業者更多回饋資費的優惠空間給消費者。

所謂的接續費，就是消費者撥打電話給不同電信公司用戶時，除了發話端需要支付電話費外，因為通話是由發、收話端2個業者共同完成，因此業者間也會進行彼此的接續費拆帳，這也成為業者的重要成本之一；而當行動電話撥打市內電話時，行動通訊業者都要支付給市內電話固網業者接續費，目前中華電信就是固定通信網路市場的主導者。

翁柏宗進一步說明，接續費調降並不一定會完全反映在市場價格，但是會讓行動通訊市場更競爭。例如，過去有業者推出行動撥打市話1分鐘1元的促銷價，或推出送市話或網外免費分鐘數的優惠，調降市話接續費率，確實讓業者有空間可提供更多優惠資費方案給不同的消費族群。

由於隨著固網及行動寬頻網路普及，免費OTT網路語音通話已大量取代傳統語音市場，翁柏宗指出，自2015年至今，市話網路通話分鐘數降了56億分鐘之多，同時影響中華電信營收56.5億元，年複合成長率下降約7％。

(中國時報)