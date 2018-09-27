機器人當溝通橋梁 問診效率高

2018年09月27日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

林口長庚醫院昨天發表全台首創的智慧醫療整合跨平台醫病互動，引進機器人「小布」進入皮膚科診間服務病人，候診時能與「小布」充分Q&A，做好醫病溝通，進而落實「醫病共享決策」的醫療新時代！

長庚推出的「醫病共享決策平台」是透過觸控看板、ZENBO機器人與QR CODE的結合，輸入自評病灶、治療方式選擇等問卷後，進入診間醫師即可同步於後台介面看到病患自評與疾病狀況，增加問診效率。

新平台擁有「跨平台整合入口管道多元化」、「同步連線醫院病歷系統」與「看診前後問卷回饋統整」3大特點，可望改變現有的醫療模式。

長庚醫院率先將平台引進皮膚科，直接與皮膚科病人互動，除了提供乾癬疾病衛教，還能在看診前完成基本資料的收集，包括疾病概況、治療方式、菸酒習慣與關節炎評估等。

林口長庚皮膚科主任鐘文宏指出，這些資料讓醫師掌握病患8成的疾病狀況，能夠直接進入治療核心，彌補看診無法充分討論的不足，看診後也有醫療項目的評估問卷，有助於醫師在下次看診前理解病患的期待與需求。

醫病新模式最怕不同世代的衝突，林口長庚皮膚科醫師吳吉妮發現，使用機器人「小布」，年輕一代用得順手、年長世代也好奇看病的方式改變而與機器人開心互動，並未出現「世代衝突」。

林口長庚品管中心主任黃景泰表示，透過醫病共享決策方式改變醫師問診內容、改變病人看診模式，醫病雙方都在改變自己、適應對方，將改變台灣醫療保守封閉體系，病人不再受「父權式」問診的對待。

1位27歲乾癬病人李先生體驗這套新平台後，他覺得病人對於治療過程與結果更加安心；黃景泰認為，醫病共享決策平台要讓看診過程提升到另一個境界，長庚讓皮膚科試行，未來再擴展到眼科、腎臟科。

(中國時報)