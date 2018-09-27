機器人當溝通橋梁 問診效率高

林口長庚、台灣諾華藥廠昨發表全台首創「醫病共享決策平台」，民眾透過機器人輸入自評病灶、治療方式選擇，落實醫病共享決策；長庚醫院決策委員會主委程文俊（中）、台灣諾華總裁謝麗娟（右二）、林口長庚醫院副院長溫明賢（右一）、健保署長李伯璋（左二）出席發表會。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

林口長庚醫院昨天發表全台首創的智慧醫療整合跨平台醫病互動，引進機器人「小布」進入皮膚科診間服務病人，候診時能與「小布」充分Q&A，做好醫病溝通，進而落實「醫病共享決策」的醫療新時代！

長庚推出的「醫病共享決策平台」是透過觸控看板、ZENBO機器人與QR CODE的結合，輸入自評病灶、治療方式選擇等問卷後，進入診間醫師即可同步於後台介面看到病患自評與疾病狀況，增加問診效率。

新平台擁有「跨平台整合入口管道多元化」、「同步連線醫院病歷系統」與「看診前後問卷回饋統整」3大特點，可望改變現有的醫療模式。

長庚醫院率先將平台引進皮膚科，直接與皮膚科病人互動，除了提供乾癬疾病衛教，還能在看診前完成基本資料的收集，包括疾病概況、治療方式、菸酒習慣與關節炎評估等。

林口長庚皮膚科主任鐘文宏指出，這些資料讓醫師掌握病患8成的疾病狀況，能夠直接進入治療核心，彌補看診無法充分討論的不足，看診後也有醫療項目的評估問卷，有助於醫師在下次看診前理解病患的期待與需求。

醫病新模式最怕不同世代的衝突，林口長庚皮膚科醫師吳吉妮發現，使用機器人「小布」，年輕一代用得順手、年長世代也好奇看病的方式改變而與機器人開心互動，並未出現「世代衝突」。

林口長庚品管中心主任黃景泰表示，透過醫病共享決策方式改變醫師問診內容、改變病人看診模式，醫病雙方都在改變自己、適應對方，將改變台灣醫療保守封閉體系，病人不再受「父權式」問診的對待。

1位27歲乾癬病人李先生體驗這套新平台後，他覺得病人對於治療過程與結果更加安心；黃景泰認為，醫病共享決策平台要讓看診過程提升到另一個境界，長庚讓皮膚科試行，未來再擴展到眼科、腎臟科。

(中國時報)

手機打市話成本降 增優惠空間

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。