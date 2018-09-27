星展開出第一槍 喊降GDP

2018年09月27日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰端擴大，星展集團開出第一槍，評估雖尚屬溫和，但明年仍難逃衝擊，分別調降今、明年GDP預測至2.7％、2.2％；元大寶華則微幅上修今年GDP預測至2.6％，但也提醒陸美貿易紛擾、兩岸關係惡化、年金改革衝擊，將是阻礙經濟成長的三大逆風。

預期明年影響台灣

陸美貿易戰端擴大，據7月的徵稅產品建議清單，影響6,031項中的5,745項產品，衝擊比先前對500億美元開徵額外25％關稅更大。值得慶幸的是，關鍵電子產品例如電腦或手機，被排除在外，以避免影響美國消費者。

對台影響方面，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，多數在大陸設有廠房或將半成品出口至大陸的台商，集中在電子業，合計約占台灣對大陸總出口量的65％，所幸多數這些項目都被排除在2千億的加徵關稅清單外。

除此之外，製造業台商也逐漸開始朝多元化擴散其海外生產基地，且近年台商逐漸滲透大陸內需市場，台灣對大陸的出口、大陸對美國的出口，兩者相關度已降至0.3，電子、非電子的相關度則分別降至0.45與0.08。

馬鐵英表示，相關度降低，陸美貿易戰端雖然還是會影響台灣，但一來仍屬溫和，二來影響明年才會浮現，所以微幅調整今、明兩年台灣GDP成長預測，今年由2.8％小幅下調至2.7％，2019年從2.4％下調至2.2％。

元大寶華微幅上修

相較於星展調降，元大寶華則將台灣今年GDP預測，從原本的2.55％微幅上修為2.6％，明年則為2.45％。主因是上半年經濟表現優於預期，景氣現況尚稱平穩，但先前一路順暢的綠燈，第4季要有警覺，可能進入「停看聽」的格局。

(中國時報)