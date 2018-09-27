Fed篤定升息 阿根廷又狂貶

2018年09月27日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

聯準會（Fed）篤定升息，新興市場資金外逃效應持續擴大，就在阿根廷正與IMF協談500億美元加碼紓困之際，阿根廷央行總裁卡布托（Luis Caputo）周二閃辭，這讓「跌跌不休」的阿根廷披索再度狂瀉5％，創一周新低，累積今年以來阿根廷披索貶逾50％。

聯準會在台灣時間今日凌晨2時公布利率決策，根據先前釋出訊號，幾乎確定升息1碼（0.25個百分點）。雖然是Fed首度在9月升息，不過市場預期大致消化完畢，美股三大指數昨晚開盤均呈微幅走揚，反應淡定。

聯準會2015年啟動升息循環後，海外資金回流美國，也加重許多外債本來就重的國家壓力，阿根廷受傷最重，當局今年6月才跟IMF達成一樁為期3年、500億美元的貸款協議，但發現可能不夠，正積極洽談加碼紓困額度。

就在緊要關頭，卡布托突然辭職，雖然對外說法是因私人因素，但外界普遍與跟IMF要求紓困聯想在一起，認為洽談不順，即便阿根廷隨即宣布由前經濟政策部長桑德勒里斯（Guido Sandleris）接任，但阿根廷披索仍擋不住拋售壓力，應聲急挫近5％。

除了貨幣危機擴大，阿根廷工會發起大罷工，使全國陷入癱瘓。匯銀指出，隨著聯準會再度升息，阿根廷債務危機恐將雪上加霜，現階段就看能否順利紓困成功，否則將成滾雪球般，民間抗議潮短時間內很難平息。

(中國時報)