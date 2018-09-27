陸曾任黨政軍職 可限制來台

2018年09月27日 04:11 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

移民署預告修正《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，包括醫美健檢停留時間由6個月縮至3個月，「現任」大陸地區黨政軍職務者，擴大到「曾任」者得限制其入台，遭外界質疑審查趨嚴。移民署昨表示，此次修正是為兼顧雙方交流常態化，以及人流安全、人道關懷等考量，條文有限縮者也有放寬者。

移民署表示，相關條文自1992年施行以來都未修正，許多法條、機關稱謂已不合時宜，所以有修正需要，這些修正條文去年6月就已預告，當時各界並無爭議，移民署才會依序公告實施。

藉口醫美 私下賣淫

移民署表示，外界關注這次修正條文內容，例如醫美健檢從6個月縮短為3個月，是因為實行以來，發現不少大陸人士以此為由，來台進行賣淫、祈福黨及行乞等不法活動。

經移民署與衛福部、交通部多次會商，據實際狀況，發現真正從事醫美健檢的大陸民眾，一般停留時間約10天，部分從事不法活動者，才會停留到半年，3個月其實已足夠，並未影響真正有需求者權益。

友人參訪 1年限5次

此外，對於「曾任」大陸地區黨政軍職務人士，如有事實認定，對方來台將危害國家及社會安定疑慮，依第12條第1項規定，得（可以）不予許可來台，並非完全不准。這次修法是為求規範明確，修正條文中的文字用語，未因此限縮大陸人士申請資格。

同時，近年實務中，發現許多申請人因便宜行事，偽造許多來台目的，為強化人流安全管理，未來若再發現陳述不實，可註銷入台許可，在台保證人的責任也相對加重，要確保參訪者限期離境，申請者身分是「友人」者，1年最多只能申辦5次。

移民署強調，修正條文並非全部限縮，也有放寬，像這次修正的另一重點為放寬陸配親屬的探親資格，增訂「台灣民眾三親等內血親的配偶，以及經許可在居留的大陸民眾，其二親等內的血親、配偶」，都可申請短期探視，也就是來台探親者配偶、未成年子女都可同行。

(中國時報)