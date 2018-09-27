川普在安理會指陸介入期中選舉

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普再掀波瀾！他在26日首次主持聯合國安理會會議，在開場發言時，除延續前一天對伊朗的抨擊，還花了近一分鐘的時間指控中國大陸意圖介入即將到來的美國期中選舉。川普說，中國不希望他贏，因為他在貿易問題上挑戰中國。

川普26日是以安理會主席的身分主持安理會會議，成為史上第三位主持該會議的美國總統。川普在講完與伊朗和其它陳述後，話鋒一轉，當眾指控大陸因為反對美國的貿易政策。值得注意的是，川普在發表指控北京的言論時，外國媒體捕捉到同時參與安理會的大陸外長王毅舉起手來咳嗽了一下，表情嚴肅的聳了聳肩膀，臉上露出不以為然的表情。　一般認為，川普離開了安理會討論的議題而指控北京的言行很不得體，也為中美已經緊繃的關係雪上加霜。

川普說：「很遺憾，我們發現中國想要介入影響即將來到，即2018年11月舉行的期中選舉，他們反對我們的行政團隊，他們不希望我和我們贏，因為我是第一個在貿易上挑戰中國的總統，我們正在贏得勝利。我們在每一個層面上都占上風。我們不希望他們介入或影響我們即將到來的選舉。」

川普前一天（25日）在聯合國大會上發言時，便批評大陸大規模傾銷不同種類的產品，以致美國對華貿易失衡，他說不能接受這樣的情況。

(中國時報)

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