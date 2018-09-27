濫用行政裁量權 秀一手爛牌

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中國時報
李文輝

蔡政府擬進一步限縮大陸人士來台，從內容看，限制健檢醫美無疑將衝擊醫療業，讓奄奄一息的陸團來台更加凋零；大陸黨政軍職務則幾乎遍及各行各業，擴大限制入境對象是濫用行政裁量權，封殺兩岸交流用心，昭然若揭。

過去健檢醫美團來台確實有少數「掛羊頭賣狗肉」變相賣春等違法情事，但已受到有效管理，如今縮短時程，衝擊的是一些透過醫美團順便來台自由行的經濟效益，無異殺雞取卵。

至於擴大管制對象，更是離譜，大陸因特有社會主義制度，若要硬扣帽子，從各級學校老師到風景區解說員，都不脫黨政軍範圍。從嚴解釋絕非好事。其次，在時間點上，也給外界想像空間，認為只是為了反擊對岸居住證而打的爛牌，卻賠上台灣經濟與民間商機。

從法律面看，行政機關行使裁量權時，仍須遵守不能違背法律規定之「法律優越原則」，也不能違反「公平原則」與不得逾越母法之「法律保留原則」。

以《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》來說，母法是《大陸地區與台灣地區人民關係條例》第10與第16條規定。依該條例立法意旨與歷來大法官會議解釋，都是在「為國家統一前規範兩岸間人民權利義務之特別立法」，既是「統一前」規定，便應是「勸和不勸離」。

如今若「曾任」大陸黨政軍職務者不能入境的法規命令成真，在執行時，移民署的「行政裁量權」只會極大化，恐怕連參加過黨支部的退休公廁管理員都要管制。「法律明確性」的要求也將蕩然無存。

蔡總統曾宣示依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，若如此貿然修法限縮交流，豈不陷總統於違反「禁反言」（不能出爾反爾）法律原則之境地。

(中國時報)

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