國台辦控民進黨製造假新聞

2018年09月27日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對蔡政府指出，有些「假新聞」來自對岸，製造衝突對立，大陸國台辦發言人安峰山昨表示，民進黨為掩飾其執政不力，轉移批評，造謠抹黑大陸，藉此「撈取選舉利益」，才是製造和傳播「假新聞」。國台辦並首度完整還原關西機場接駁事件，認為該事件被台灣特定政治人物和媒體扭曲。

安峰山昨在國台辦例行記者會指出，大陸歷來不介入台灣選舉，但只要選舉一到，民進黨當局總會想方設法造謠抹黑大陸，通過操弄對大陸的敵意和對立，破壞兩岸關係；這是其慣用的政治操弄手法，也充分暴露了民進黨的政治本性。

他並以日本風災期間，大陸協助台胞脫困為例，批評民進黨當局和特定政治人物、媒體，為掩飾未能及時協助受困台胞，故意歪曲事實，轉移焦點。他說，有的在網上貼照片說，機場連接橋斷了，外車進不去，後來證明照片是刻意剪裁；有的說機場方面不允許外車進入，所以大陸派車接人是假消息。

他質疑，該說法不提大陸駐大阪總領事館通過和關西機場方面協商，協調機場專門派了六批巴士，把中國旅客從機場接到外面集結地，然後大陸領館再派接駁巴士把旅客運到大阪市區。他們這樣做，實際上目的就是為了去掩蓋有1044名中國旅客在大陸外館幫助下迅速、安全、順利地轉移了，其中包括32名台灣同胞。

安峰山強調，到底誰在默默地為台灣同胞做好事，誰卻在壞台胞的好事，台灣同胞的心中自有一桿秤。

至於我方研議限縮申領居住證者公民權，他批評，民進黨當局無視台胞切身利益，不斷阻撓恐嚇，出於一黨之私和不可告人的政治目的，不斷壞台胞好事，進一步暴露其本性，只能進一步喪失人心。

他強調，居住證是應廣大台胞需求製發，不涉權利和義務調整，無須放棄台灣身分證和戶籍，也無須具大陸戶籍；申領與否完全是台胞自願，沒有任何強制。

(中國時報)