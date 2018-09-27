嚴打戀童犯 化學去勢2000人

哈薩克將對戀童性侵犯實施化學去勢，有報導指出將在圖中這類心理神經診所執行。（摘自英國每日郵報）

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中國時報
／綜合報導

為了打擊近年日益猖獗的兒童性侵犯罪，哈薩克共和國將對戀童性侵犯實施化學去勢。哈薩克政府已經撥出2萬5百英鎊（約台幣82萬7千元）的預算購買針劑，準備今年對2千名戀童性侵犯實施化學去勢。

哈薩克官員宣布，將在衛生部門監督下，針對南部突厥斯坦地區一名戀童性侵犯進行國內首宗化學去勢。此犯人前年6月因性侵兒童被定罪，將被注射「醋酸環丙孕酮」（cyproterone acetate）。此類藥物也被運用在抗癌治療中，注射後男性賀爾蒙將減少，可藉此減緩性衝動。

每年千件兒童性侵案

報導指出，哈薩克近年兒童性犯罪案急速增加，從2010年至2014年間每年發生1千件兒童性侵案，比從前增加一倍。哈薩克今年初通過對戀童性侵犯實施化學去勢的新法律，總統納薩巴耶夫已經批准2萬5百英鎊預算，同時購入逾2千支化學注射劑。屆時首批接受化學去勢的罪犯，將會以兒童性侵犯為主。

今年初法律通過後，哈薩克參議員艾提莫瓦表示，這屬於「暫時性」的刑罰，「基於防止罪犯重蹈覆轍，對其注射針劑一次」。兒童性犯罪在哈薩克最高徒刑可達20年。

無法永遠遏止性衝動

化學去勢並非手術，不會切除性器官，大部分狀況下只要停止注射，患者的性欲就會恢復，因此無法永遠遏止性衝動。反對者主張，這種刑罰無法防範性侵犯未來再度犯罪。

目前全球對戀童性侵犯實施化學去勢的國家包括波蘭、南韓、德國、俄羅斯、美國、義大利、哥倫比亞、薩爾瓦多，以及多明尼加和阿根廷部分地區。

2016年5月印尼發生14歲女孩遭到10多名男子集體性侵殺害棄屍，整起事件震驚印尼全國。總統佐科威因此提出對性侵孩童罪犯進行化學去勢的新法案。這項法律於當年10月通過並頒布施行。

化學去勢小檔案

定義：又稱化學閹割（chemical castration），是一種藥物控制法，透過注射或服用藥物來減少男性荷爾蒙，以抑制性衝動。

方法：服用抗雄性激素藥物，例如醋酸環丙孕酮（cyproterone acetate）。或者每三個月注射避孕藥甲羥孕酮（Depo-Provera）。

使用國家：德國、美國、義大利、哥倫比亞、薩爾瓦多、波蘭、南韓，多明尼加與阿根廷部分地區。整理：蔡致仁

(中國時報)

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