議員考察報告 錯字連篇挨諷

2018年09月27日 04:11 中國時報 陳慶居 、 甘嘉雯 、 徐養齡 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

新竹縣無黨籍縣議員嚴永秋去年前往南歐考察，回國後的考察報告僅兩項，且錯字連篇，網友發現後貼上網，引起瘋傳與批評。嚴永秋本人回應指出，當議員是為民服務，不是要來寫文章表現才華。縣議會則表示，未來會適度建議議員們考察報告寫法。

民代出國考察心得究竟有無字數規定？苗栗縣議會祕書長林來居表示，縣議員如為公費出國考察行程，返國後檢具機票及行程相關資料核銷外，要撰寫考察心得報告，於隔年的1月PO到縣議會網站，原則上沒有嚴格的格式和字數限制。

桃園市政府祕書處長顏子傑則表示，包括出席人員、參與單位、考察行程細節、心得報告等都要列入其中，今年勞動局赴日考察，報告就多達87頁。新竹市議會則指若議員單獨出訪，有動用公款就要撰寫出訪報告，但內容及篇幅並無硬性規定。

內容篇幅無硬性規定

嚴永秋在2016年4月12日到24日出訪歐洲，回國後的考察報告僅少少二項，還有錯字；被網友發現貼上網，引起輿論批評。嚴本人回應自己是鄉下長大的小孩，書讀得不多，自己當民意代表就是為民服務，不是要寫文章來表現才華。發生這種事，自己也不會太在意，現在目標只求連任，其他順其自然。

將改成打字 加強寫法

新竹縣議會祕書長劉添豪解釋，內政部跟監察院要求議員們考察報告都必須上網，且年年來考察，雖然沒有法律規定一定要上網公開，但若未上網，則會做為缺點檢討。內容字數則無硬性規定，也可在議會開會期間向其他議員以及縣市政府一級主管口頭報告考察心得。此次發生議員報告在網上瘋傳，未來會建議議員們改由打字，較不易有錯別字，也會建議議員們內容多寫一點。

(中國時報)