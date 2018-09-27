花博搭台鐵快易通 后里豐原10分1班

台中市府協調台鐵增加列車班次，花博期間將班班停靠后里站與豐原站，平均每10分鐘1班車。（台中市府提供）

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中國時報
／台中報導

花博期間台中市預期將湧進800萬以上參觀人潮，搭台鐵火車快易通！市府研擬交通輸運計畫，成功協調台鐵於花博期間后里站增停自強號，后里、豐原兩站平均每10分鐘即有1班車；海線不論平日假日也都加開區間車，預估每日鐵路運輸花博遊客將高達20萬人次。

悠遊卡一卡通 輕鬆遊台中

台中市府交通局長王義川表示，搭火車看花博是最佳交通選擇，推薦民眾多搭乘台鐵及公車等大眾運輸，便捷又省力；且自10月1日開始，持悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內轉乘公車免費政策，輕鬆遊台中各特色景點。

為縮短遊客候車時間，加強台鐵運能，市府協調台鐵增加列車班次，花博期間，將班班停靠后里站與豐原站，兩站平均每10分鐘1班車。

王義川指出，山線鐵路於平日加開5班次區間車、增加9班次區間車、連續假日再多開13班次區間車。為服務購買星光票夜間觀賞的民眾安心遊園，方便返家，后里站末班時刻調整為晚上11時。

加開班次 星光票也安心

海線鐵路部分，平日加開2班次區間車、假日及連續假日增4班次區間車，視車輛運用情形及旅運需求，機動加開班次，即時疏運旅客。

交通局預估，花博山海線鐵路每日可增服務7200人次、例假日每日最高增加疏運1萬8000人次，再加上現有台鐵班次，預估平日透過鐵路可輸運約20萬5000人次，假日有約21萬8000人次到花博園區。

(中國時報)

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