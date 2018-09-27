擱淺貨輪現地拆解 居民抗議

擱淺在台南市二仁溪出海口的「無限二號」貨輪，因決定現地拆解引發在地民眾抗議。（洪榮志攝）

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中國時報
洪榮志／台南報導

今年8月擱淺在台南市二仁溪出海口的巴拿馬籍「無限二號」貨輪，因船隻無法浮揚拖離現場，經航港局與船東等單位商議，決定現地拆解，此舉引發在地蚵民及鄉親反彈，擔心汙染海域，數十人26日前往現場抗議並要求將船拖走，經協調暫時停工，28日將進行協商。

蚵民憂心影響生計

南區灣裡社區數十位蚵民及鄉親，昨天前往二仁溪北岸抗議，市議員盧崑福、呂維胤及蔡淑惠助理、市議員參選人林志文等人也到場聲援。居民痛批，現地拆解貨輪恐將汙染海水，當地養蚵人家該怎麼辦？要求將船拖離。

航港局技正張博彥解釋，針對擱淺貨輪的處理，該局曾經召開11次會議，但因船體嚴重毀損、機艙進水嚴重，加上舵機損壞，根本無法浮揚拖離現場，船東評估只能現地解體，預計45個工作天，最快於10月底前完成。

交通部雖勉強同意，但也強調，貨輪油艙油料雖已抽除完畢，為免些微殘油汙染二仁溪海域環境，拆解過程仍將設置前進指揮所、海域水質監測點、油汙染防治措施，並要求船東做好拆除時汙染防治作為。

盼航港局提評估報告

不過，抗議群眾對此一說法無法接受，痛批航港局官員沒有站在居民立場考量。盧崑福、呂維胤等民代也要求航港局提出貨輪無法拖走的評估報告、11次會議紀錄，以及承諾在所有疑慮釐清之前暫時停工、不拆除船體，並盡速清除船體周邊汙染。

經張博彥與台南市政府環保局的代表，當場允諾將於28日上午10點在南區區公所，邀請地方民代、6位里長與船東、拆船公司代表開會協商，開會前拆船作業將暫停，才平息群眾的怒火。

(中國時報)

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