撞亂闖民眾 練跑選手很受傷

東港高中操場擁有400公尺PU跑道，是附近居民運動的好去處，不料卻連2年在秋季盃前夕發生「意外」。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

東港高中操場擁有400公尺PU跑道，是附近居民運動的好去處，不料卻連2年在秋季盃前夕發生「意外」，田徑選手在場上認真加緊練習，卻因少數民眾亂入而撞上受傷，去年有同學為此與全中運前三名擦肩而過，今年的則能否上場都未知，此不禁讓校園開放的美意蒙上一層灰。

重摔倒地 秋季盃恐缺席

秋季盃被視為全運會前哨戰，各校好手無不摩拳擦掌應戰，但東港高中潘姓高二生卻有可能「坐冷板凳」，因20日下午在學校操場練習短距離衝刺時，有運動民眾沒注意當時學生練習狀況而亂入跑道，潘同學就這樣撞上對方的腰後臉朝下重摔倒地。

潘同學被送醫時，臉腫超大，幸頭部經醫生檢查後無礙，但目前脖子仍腫脹，而人現雖隨隊北上參賽，但是否能上場，教練稱要看狀況。據了解，潘同學從小練田徑，國小、國中時在縣內比賽幾乎都獲前三名，上高中雖一度低潮，但幾經調適後水準慢慢恢復，不料又出此意外，自信心難免受創。

田徑教練不捨潘同學遭遇，痛心指出去年潘的學長也是如此，2人發生狀況一模一樣，且學長受傷後時常說「跑著跑著腳就會痛」，聽得真的很難過，而他雖如願進全中運，但只獲第8名，憑他的實力要跑進前三非難事。

教練痛心 去年憾事重演

教練強調，學校並非不歡迎民眾入內運動，只是每到下午田徑、鏈球等選手都會出來練習，真的希望大家能注意周遭環境以確保安全。

(中國時報)

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