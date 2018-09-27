泰可憐 有的童妓才8歲

2018年09月27日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

在東南亞國家泰國，色情觀光產業舉世聞名，也帶來龐大商機，所以當局經常對遊走在法律灰色地帶的性工作者睜一隻眼、閉一隻眼。據泰國衛生部報告，未成年性工作者（男女童妓）約占所有性工作者的40％，這些「青春的肉體」也吸引了無數西方國家的戀童癖，前來滿足他們平常說不出口的黑暗欲望。

在泰國，賣淫是非法的。紅燈區的性工作者只會在店內提供秀舞、按摩等服務，性交易則被視為「員工與客人的私下行為」，因此店家不需負責。泰國法律規定，無論性別或性傾向，最低合法性交年齡為15歲，但是因為貧窮，許多兒童被迫出賣身體賺錢，還有部分兒童是人口販運的受害者。

由於受害者通常是貧窮弱勢族群，加上相關法律不足或不夠嚴格，許多歐、美戀童癖紛紛前來「價廉物美」的泰國，其中不乏名人。全球知名的俄羅斯指揮家普雷特涅夫（Mikhail Pletnev）去年在海濱度假勝地芭達雅（Pattaya）被捕，並遭控性侵一名14歲男童；曾任高級外交官的澳洲男子史考博（Robert Michael Scoble）也因孌童在曼谷被捕。

年輕男性性工作者在泰國稱為「Go Go Boy」。據2004年的統計，約有80萬未成年男性從事這種特殊職業，他們的處境有時比女性雛妓還要糟糕很多。泰國攝影師兼導演奧瑪曾以他們為主題拍攝了一組震撼人心的照片，他們最小的年僅8歲，有的夢想長大後成為警察、街舞舞者、飛行員、拳擊手，但也有孩子受訪時面無表情的表示：「我沒有夢想」。對他們來說，賣淫只是為了生活，本應稚嫩天真的臉龐只剩下異常的早熟與冷漠。

在泰國，這些出身貧窮、家庭破碎的孩子只有兩條路可選：乞討或賣淫。很多孩子都會毫不猶豫的選擇後者，因為賺錢相對容易，若遇到1個願意幫助自己的「乾爹」或「哥哥」，或許還能過上比較好的生活。這些孩子大多自稱為異性戀者，但他們接的客人都是男性。許多男孩還被告知，要先跟男性發生關係，以後才知道怎麼跟女生睡覺。有才入行1個月的男孩，接客人數竟然已經高達102人。

除了女性、男性未成年性工作者，泰國還有變性性工作者，他們是龐大色情產業中的最大受害者。據悉，變性性工作者常遭老鴇毆打以及嫖客性暴力對待，嫖客還喜歡不戴套上陣，讓他們成為愛滋病的高危險群。在長期的身心沉重壓力下，有些人只能選擇藉著吸毒紓壓，但這種方式也讓他們永遠也無法脫離色情產業，只能不斷向下沉淪。

(中國時報)