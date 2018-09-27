模糊空間大 議員質問行賄分際

彰化縣政府政令宣導紀念品3塊裝香皂盒，價值19元。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

五合一公職選戰緊鑼密鼓，拿鹹豬肉、雞毛撢子和茶葉等當禮品，紛紛出籠，涉嫌「行賄」被移送已經5件！議員們26日在彰化縣議會臨時會質疑認定的模糊空間太大，關懷弱勢送現金會不會誤踩地雷？彰化縣警察局也被問倒了，只能說是否涉及賄選由檢察官來認定。

議員林庚壬在臨時動議搬出各式各樣贈品，質疑雖規定文宣品價值30元以下，但認定上大有模糊空間；有心人想檢舉，一下子就能衝擊選情。建議中選會成立鑑定系統，想送的都拿去鑑定一下，「這樣大家都省事」。

林庚壬還搬出彰化縣政府香皂盒宣導品和一般香皂禮盒，指出箇中價值，不是每人都知道，並指出自家工廠生產和市價往往有落差，並道很多人以前白包包禮金，現在都改成蘭花或花圈，但就算這樣構不構成賄選呢？還是直教人戰戰兢兢。

賴清美指出，長期來都不送花圈，花籃，把錢省下來幫助弱勢家庭，但選舉期間特別敏感，參選人都怕「誤踩地雷」，是不是請警察局查明，現在選舉期間可不可以金錢幫他們或幫忙處理喪葬費等；若是選舉期間不能幫，請問這些弱勢家庭怎麼辦？

彰化縣長魏明谷表示，縣府宣導品3塊裝香皂1盒才19元，是參加政令宣導活動的贈品和選舉沒關係，也不是看到人就發。

行善和行賄的分野在哪裡？彰化縣警察局副局長賴宏豐一時被問倒；表示一旦接到檢舉就得受理，是否涉及行賄由檢察官認定。

(中國時報)

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