港青腦力激盪 打造宜居城市

2018年09月27日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

為了解國際間青年對港灣城市的想像與期待，高雄市政府在全球港灣城市論壇系列活動中特規畫「青年論壇」，邀請到5個國內外青年團體及意見領袖，26日以「青年心中的港灣城市」為主題進行競賽提案，針對「經濟自主」、「安居樂業」、「接軌國際」三大面向，各自提出對港灣城市的想像。

最終由「IMPCT」以及「泰國創新創業青年代表-Atchara Poomee」獲得評審特別獎，另外，由現場觀眾即時票選出來的最佳人氣獎則由「RTM泛旅遊」抱歸。

受邀評審之一的市府青年事務委員會副召集人、研考會主委柯芷伶表示，高市府是一個青年組成的市政團隊，致力打造一個更適合青年工作居住的城市環境，讓高雄從過去的重工業城市，提升成為擁有高科技製造業、會展、電競產業的多元城市，並仍然保留製造業的堅強實力。

這座城市相信青年，也願意給予青年舞台，追尋城市更美好的夢想，透過全球港灣城市論壇創辦青年論壇，給予青年一個夢想實踐的平台，期盼將此變成傳統，未來無論港灣城市論壇到哪裡舉辦，青年論壇都會繼續辦下去。

5組提案團隊針對「青年心中的港灣城市」各有主張，像是高雄青年事務委員會代表團強調政府應提供多元管道增加青年參與政策；高雄外國青年聯盟提出環境及制度面的改善能讓外籍青年真正成為港灣城市一分子。

(中國時報)