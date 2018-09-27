水貨商挨告 虛擬通路竟要負責

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中國時報
／台北報導

為省錢又能擁有精品，許多人會買俗稱「水貨」的平行輸入產品。一家精品業者指控平行輸入業者賣假貨，連提供販售平台的通路業者也挨告要負連帶責任，儘管案件未定讞，無店面公會顧問律師張紹斌表示，通路業者僅提供平台，不應為提供假貨者承擔賠償責任，且檢驗真偽是精品業者，有「球員兼裁判」之虞。

他指出，2009年和2014年，台灣發生業者摻偽假冒的「黑心油」食安危機，量販店、超市和超商等實體通路業者下架問題商品能免責，為何網路和電視等虛擬通路業者只是提供平台販賣商品，卻因賣家不法行為要承擔賠償責任，標準何在？

張紹斌表示，依國家通訊傳播委員會的「數位通訊傳播法草案」，數位通訊傳播服務提供者對於所傳輸他人資訊，不負事前審查或事後監督責任，只要符合「所傳輸資訊係由使用者發動或請求」、「未改變使用者存取之資訊」、「經權利人通知涉有侵權行為，立即移除相關資訊」等情形，即可免責。

平行輸入的精品是指未經過代理商直接從國外引進，由於公司貨售價比水貨高，但品質一樣，平行輸入產品往往受消費者喜愛，影響代理商銷量，只是由誰鑑定結果差別很大。

蔡姓貿易商從日本進口BURBERRY男用內衣褲，海關懷疑是仿冒品，抽驗拍照送台灣BURBERRY公司鑑定，該公司出具鑑定報告指貨品全是仿冒。一審判貿易商拘役2個月，二審請台北駐日經濟文化代表處將樣品送日本製造廠「福助株式會社」鑑定確為真品，原來是台灣BURBERRY搞烏龍，貿易商改判無罪。

但陳姓男子平行輸入BURBERRY手錶，在電視購物頻道和網站販賣，遭BURBERRY英國原廠控告販賣仿冒品，也是由台灣BURBERRY鑑定。陳最後被北院依詐欺取財、違反商標法等罪判刑1年10月，還須賠償約1億5794萬餘元。

律師張紹斌認為，賣假貨欺騙消費者和平台業者必須嚴懲，但應由第三公正單位鑑定真偽，以符合公平和公信力。

(中國時報)

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