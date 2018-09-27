澳客性虐殺 耗公帑千萬打官司

澳洲戀童癖男子史柯利，4年前在菲律賓犯下多起性侵虐殺女童案後被捕。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

歐美嚴打戀童癖，東南亞遂成了歐美戀童癖的天堂. 其中菲律賓更是戀童者滿足自己畸形慾望的天堂。根據聯合國兒童基金會報告，菲律賓是全球兒童色情視頻最大的供應國，也是直播性虐與性侵兒童畫面的大本營。全球逾75萬狎童癖購買或觀看這些視頻表演，交易金額達10億美元。

根據澳洲媒體報導，光在2014年就有250名澳洲性侵犯成功逃到菲律賓。而惡名昭彰的55歲變態狎童犯史考利（Peter Scully）在2011年潛逃到菲律賓，2015年落網，今年6月因誘拐人口、性虐、性侵、姦殺70多名菲律賓未成年女孩等罪，被菲國判終身監禁。但他絲毫沒悔意，判決出爐時不僅露出得意奸笑，還懂得申請「海外嚴重案件刑事援助計畫」，讓納稅人幫他買單52.5萬澳幣（約台幣1168萬）訴訟費。

史考利原本是澳洲墨爾本的地產開發商，在家鄉因詐騙被起訴，到了菲律賓幹起兒童色情交易的勾當，還成立戀童癖團體。他慣以提供食物、幫助就學等誘因，拐騙當地貧寒家庭的孩童，逼她們吸食毒品後再性侵、性虐甚至殺害，連12個月大嬰兒都躲不過他的魔爪。

他還會把犯罪過程拍成影片，上傳到自己的專屬網站《享樂無極限》（No Limits Fun）銷售，觀看一次收費1萬澳幣（約台幣24萬元）左右，客戶以歐美戀童癖為主。

其中最令人髮指的影片就是《摧毀黛西》。片中史考利和2名戴面具的同夥將一名5歲女孩「黛西」倒吊，進行殘忍性虐，最後小女孩被肢解，血淋淋躺在床上。這支影片被賣到巴西、美國和德國。史考利也被菲律賓當局指控犯下了「人類史上最邪惡、可怕」的罪刑。

菲律賓早在1987年就已廢除死刑，成為亞洲第一個廢除死刑的國家。而史考利的殘忍行徑，連菲國檢察官都看不下去，籲恢復死刑。史卡利前律師保盧格納透露，史卡利把坐牢當成度假，要求配手機，還要吃大餐。

(中國時報)

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