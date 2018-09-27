逛古蹟吃糕餅買麻油

「北港國際糕餅麻油節」準備各種糕餅供民眾品嘗。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

「北港國際糕餅麻油節」將於29、30日在北港鎮朝天宮登場，主辦單位26日準備1隻30台斤米糕龜、特色糕餅品嘗會為活動暖身，讓民眾先嘗為快，活動當天還有古蹟巡禮行程，讓民眾一邊享用美食，一邊暢覽北港古蹟景點。

北港鎮為早年雲林沿海地區雜糧集散地，玉米、花生、芝麻等農產品匯集在此交易，因此雜糧商行、碾米廠與榨油廠林立，其中麻油與糕餅價廉物美，是遊客公認的最佳伴手禮。

為了讓民眾親近北港文化古蹟、體驗在地美食，雲林縣政府、北港鎮公所、行政院雲嘉南區聯合服務中心、北港形象商圈發展協會等單位，29日起連續2天舉辦「北港國際糕餅麻油節」，26日先在水道頭北港遊客中心舉辦品嘗會，吸引上百名民眾。

縣長李進勇表示，北港朝天宮是國內外媽祖信仰的中心，每年有超過600萬觀光人次到訪，北港鎮是傳統燈會與藝閣的發源地，最有名的麻油與糕餅，遵循古法製作風味獨特，是深受遊客喜愛的伴手禮。

北港鎮長張勝智、北港形象商圈發展協會理事長陳威任說，遊客來到北港鎮不僅可以享用在地美食，主辦單位還安排了北港古蹟巡禮，讓民眾度過充滿藝文氣息與美食饗宴的周休假日。

糕餅麻油節活動當天現場共有100多個攤位，包括在地農特產品、文創商品、報馬仔公仔彩繪趣味競賽等，還有糕餅與麻油料理免費品嘗，有吃有玩，保證不虛此行。

(中國時報)

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