醫院、農會攜手 首創長照A據點

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中國時報
／台南報導

台南市安南醫院與安定區農會攜手合作，在安定農會成立全台第一個結合在地農會資源的長照A據點，26日上午舉行啟用揭牌典禮，期盼未來長照A據點正式運作後，提供安定、善化、新市高齡長者妥善長照服務。

安定區長柳世雄表示，安定區總人口數約3萬人，近年老化指數攀升，由2011年底的94.42％一路調高到今年2月的112.23％，較台南市全市平均107.93％為高，高齡相關的照護需求刻不容緩。

安南醫院內科部長暨心臟科醫師林立人表示，5年前安南醫院成立後，即開始於安定多個社區提供健康促進服務，今年設立長照服務據點後，更完整地涵蓋醫療、長照、預防保健等社政、衛政資源。

林立人指出，安南醫院安定A據點主要服務對象包含65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55至64歲失能原住民、50歲以上失智症者，以及僅失能評估需協助之衰弱老人。未來可望縮短失能、失智者及家屬獲得長照服務的等待時間，並提供補助提升整體服務品質，滿足需求並減少照護者負擔。

安定農會總幹事王寶民表示，安定農會包含本會、蘇厝分部、港口辦事處、中沙分部、海寮分部共有5個據點，安南醫院A據點目前暫設於本會，未來可望於各據點輪流進行長照業務推廣。

(中國時報)

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