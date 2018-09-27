仁義潭太陽能板案 議員批嘉縣府不吭聲

2018年09月27日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員詹琬蓁26日在縣議會質詢時對水庫、滯洪池發展浮動式太陽能光電系統一事提出質疑，並列舉經濟部水利署相關會議資料，指嘉義縣番路鄉仁義潭水庫被列為施設太陽能發電系統場址，為何嘉義市蘭潭水庫傳言施設時，遭藍綠反對，嘉義縣卻無聲無息。縣長張花冠答詢時微慍表示，自己從未看過這些公文，會多加了解，若要施設，一定要經當地居民同意。

詹琬蓁質詢經發處長林學堅，仁義潭水庫是否加裝太陽能板？林學堅表示，目前沒有相關申請。詹琬蓁接著提出水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統推動計畫的會議紀錄，從2016至2018年共開16次會。

會議紀錄提到，台水公司及台電已簽訂合作意向書，仁義潭建置太陽能光電系統發電容量1.15MW，台水公司也已送能源局籌設許可，質疑為何嘉義市7月時反對聲浪那麼大，嘉義縣卻不吭聲，詹琬蓁還說，甚至收到台電消息，因為嘉縣沒有表達抗議，仁義潭已經要做了。

詹琬蓁指出，民雄內埔子水庫施設太陽能板，受到地方民眾嚴重反對，嘉義市3位市長參選人不分藍綠，表達反對，水庫攸關民生用水，清洗太陽能板的汙水、化學藥劑等若流入水庫，恐汙染水質，影響民眾健康，嘉義縣政府應該表達嚴重抗議。

張花冠微慍表示，自己從沒看過這些公文，為何嘉市知道嘉縣不知道，未來若要施設太陽能板，一定要經過當地居民同意。經發處長林學堅則解釋，仁義潭建置太陽能光電系統，由管理機關直接向能源局申請籌設，未經過縣府，會善盡職責為水質把關。

(中國時報)