悉心培育學童 273良師獲獎

苗栗縣長徐耀昌（左三起）表揚獲教育部師鐸獎的特教學校老師鍾幼玩。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣各界26日在千璽會館舉行教師節慶祝大會，表揚獲師鐸獎及資深優良教師，致力交通安全宣導和無畏風雨的導護老師及志工等，計有273人獲獎。縣長徐耀昌肯定教師長年奉獻專業展現教育熱忱與使命感，勉勵大家持續教育扎根工作，攜手培育優秀下一代。

苗栗縣推薦的3位師鐸獎教師，有永貞國小彭仁星、竹南國中葉自強和仁愛國小邱定城。國教署推薦師鐸獎有國立苗栗特教學校鍾幼玩、大湖農工吳世興及苑裡高中李國綱。而獲教育部師鐸獎分別是彭仁星、鍾幼玩及吳世興。

服務滿40年的資深優良教師有5位，分別是照南國小校長邱廷岳、福星國小主任金美琴、建台中學老師邱漢媛老師及賴福添、竹南高中老師葉貴鳳。另有服務滿30年42人、滿20年109人及滿10年76人，及熱心導護老師和志工35人。

教育處今年首辦「教師節愛的小語大聲說」徵選的各組獲獎人，還有甫榮獲「程有威先生教育科技獎」的文華國小老師陳東甫，因善用科技使學生獲得均等、優質的學習權，會中也一併頒發表揚。

徐耀昌表示，他上任後秉持「把每個孩子帶上來」的理念，持續挹注學校經費推動各項教育政策，包括資訊教育、書香閱讀、英語教學及補救教學等計畫，提供子弟最佳學習環境，而這些政策都必須仰賴教師共同攜手打拚，才能達成目標，讓孩子未來更具競爭力。

(中國時報)

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