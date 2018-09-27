楊麗環要辯政策 鄭文燦等發表會

無黨籍市長參選人楊麗環向市長鄭文燦下戰帖。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導
對於楊麗環要求辯論，桃園市長鄭文燦表示待政見發表會時再說。（甘嘉雯攝）

國民黨、無黨籍桃園市長參選人陳學聖、楊麗環，26日分別針對蘆竹老人長照中心空調故障，及幼托、婦女政策，炮轟市長鄭文燦。新聞處長張惇涵回應，蘆竹長照中心空調汰換將於10月動工，至於楊麗環主張0到7歲補助每人每月3000元，4年不超過28億與實際金額有很大落差。

推0至7歲每月補助

楊麗環推出0至7歲幼兒補助托嬰、托幼和安親每月3000元婦幼政策，她對於現任市長鄭文燦「反對加碼」態度大感不解，認為鄭文燦用「落日心情」看待其他參選人良美的政策，對鄭下戰帖辯論婦女政策。鄭則表示，公辦政見發表會時再說。

楊麗環幼兒政見是從0到7歲補助，4年不過28億。新聞處長張惇涵以桃園市目前0至7歲學齡前人口數約16萬3443人來計算，0至7歲每年約需58.83億元預算，4年需要超過235億元，楊根本少算了1個0，況且現行中央政策僅推行0至3歲。但楊麗環強調，以現有桃園市的社福預算每年約180億元來算，就算1年要58億，只占原社福支出的32％，照顧0至7歲發展中的幼童是合理可以推行的政策。

陳學聖轟空調故障

國民黨桃園市長參選人陳學聖、議會黨團副書記長梁為超26日則指蘆竹區老人長照中心空調故障近2年，導致近200名長者只能用移動式風扇吹冰塊消暑。陳學聖批評，桃園市長鄭文燦只顧作秀，寧願花1.5億興建蘆竹老人福利中心，卻不願花修繕費。

對此桃園市新聞處長張惇涵表示，該長照中空調及無障礙設施汰換案，21日就辦理工程案開工前協調會議，將於10月開工，明年1月25日前完工。

(中國時報)

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