國民黨雲縣固本 比2016踴躍5成

2018年09月27日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨為固本會報，今年自動前來的黨員不少，黃榮林黨部26日白天在西螺舉行，有近百人出席。（周麗蘭攝）

國民黨啟動固本會報輔選，雲林縣20鄉鎮已辦50多場，出席人數比2016年總統大選時多5成，26日黃榮林黨部在西螺舉辦固本會報，退休上校黃聰哲疾呼「你們（指候選人）認真一點！」雲林縣黨部主委許宇甄表示，連最綠的水林鄉都有5、60人到場，民心向背很清楚。

水林最綠 也有60人

國民黨針對地方選舉或大選舉辦固本會報加強黨員固樁，雲林縣黨部為年底選舉規畫70多場固本，已辦50多場，出乎意料，大多數的場每場都有100至200人主動出席。

許宇甄表示，「固本」主要是幫候選人宣傳政見，讓黨員能幫忙宣傳，2016年總統大選出席人數寥寥可數，今年的固本黨員很踴躍，全都是自發性前來，出席人數比2年前多了5成。

許宇甄說，固本會報大多晚上舉行，有些鄉鎮黨員年齡老化，會改在白天辦，但出席人數都破百，最綠的水林鄉也有5、60人，性別平均分布，助選態度主動積極，可看出基層民眾對民進黨執政很不滿。

選民期許 認真一點

26日黃榮林（黃復興）黨部在西螺舉行固本會報，縣議員李明哲、西螺鎮長參選人蔡德福及鍾任明由妻子代表、鎮代參選人蕭德恕出席，主委、退休將軍謝大霖及縣黨部主委許宇甄都呼籲黨員，為改變台灣的未來，務必票票入匭，防範民進黨選舉奧步，現場氣氛熱烈。

退休上校黃聰哲發言說，民進黨做太多錯誤政策，除非中央政府和地方政府都改，否則台灣不會好，他希望國民黨候選人好好努力、都認真一點！

(中國時報)