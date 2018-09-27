大社工業區降編 藍綠都連署

2018年09月27日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

大社工業區今年將從特種工業區降編成較低汙染的乙種工業區，期限將屆，民進黨議員張勝富26日發起連署，要求政府履行承諾，不料藍營議員許慧玉不請自來，氣氛一度尷尬，最後她僅安靜旁聽，並默默簽下連署書，雙方互動還算平和。

張勝富 盼政府履行承諾

高市議會民進黨團總召張勝富說，25年前，經濟部與當時高雄縣政府承諾將大社工業區從特種降編為乙種，2018年即是最後期限，他特別發動連署，與多位大社區里長共同展現基層民意，讓中央、市府知道在地對工業區降編的堅持。

記者會原規畫在議會第一會議室舉行，但國民黨籍議員許慧玉獲知消息到場，強調是她父親許正雄當年在大社鄉長任內帶領抗爭，才換來工業區降編的承諾，如今相關議題卻沒找她一起爭取，「我也是大社子弟啊！是要陷我於不義嗎？」

許慧玉 不請自來未發言

張勝富團隊擔心模糊焦點，臨時將場地改往民進黨團辦公室，但許慧玉仍隨同前往，氣氛一度僵持，經過協調，張勝富答應開放讓許慧玉旁聽，並表示為了大社的未來，民意代表願意共同認同工業區降編，這樣是最好的。

許慧玉全程未發言，最後也默默簽下連署書，她對張勝富表達肯定，直言這才是成熟的政治氛圍，不管所屬政黨，每個人都有關心在地公共議題的權益，大家應該一同完成監督工業區降編，還給大社居民乾淨空氣。

張勝富幕僚表示，大社工業區共11家工廠，員工總數約1萬1000人，其中2000多人是大社在地居民，發動降編連署不是要反工廠，而是盼中央、地方政府遵守承諾、啟動對話，協助廠商轉型研發，與在地民眾共創雙贏。

(中國時報)