600警力戒備 碧雲禪寺違建開拆

彰化縣政府26日動用17輛大型機具強制拆除二水鄉碧雲禪寺違建。（鐘武達翻攝）

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中國時報
／彰化報導

二水鄉碧雲禪寺「五星廟」因外媒關注報導，讓寺方違建情節曝光惹議！縣府祭出斷水、斷電後26日強制拆除，產權所有人魏明仁與支持者在拆除前，舉行最後一次五星旗升、降旗儀式後離去。副縣長林明裕在上午10點5分下達拆除令，現場600名警力重兵戒備拆除作業順利。

縣政府拆除動員的重型機具有大鋼牙、怪手多達17輛！林明裕說，違建部分將拆到「不留一磚一瓦」；依《建築法》預估500萬元拆除費用都將由所有權人魏明仁負擔。

縣府鐵腕強拆碧雲禪寺違建具有針對性？林明裕表示，魏明仁取得建物程序受爭議，其次是他作為中共愛國基地傷害國人情感，對自由民主及台灣給他的容忍到了極限，還有對國土、環境與人員都具有相當威脅性。

林明裕強調，舊碧雲禪寺9月11日經過文資委員會審議確定歷史建築範圍面積為936.1平方公尺；新建部分經認定為違章建築約5300平方公尺，雖部分屬程序違建，但寺方遲未申請補照屬違章建築會全部拆除。

拆除人員在魏明仁等撤出後，即刻會同警方進入建築內部清查，結果找到15公升汽油、3桶瓦斯桶與發電機等危險物。原碧雲禪寺比丘尼們在拆除過程時用手機紀錄。法明法師含淚說，信徒捐贈的9000多萬元興建碧雲禪寺被拆除當然不捨，希望各界幫忙將寺產要回、原地合法重建。

(中國時報)

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