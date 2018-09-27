一票1000元 里長涉替議員參選人買票

2018年09月27日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市一名里長涉嫌以每票1000元，替某議員參選人買票，26日檢調兵分多路，帶回里長等15人，並在里長家中搜出數萬元現金和議員參選人的文宣品，部分里民雖坦承收到錢，卻聲稱支持對象還不明，連里長也未鬆口，嘉市首宗賄選案被查獲後，嘉市政壇一整天不平靜，尤其被指涉的議員各參選人陣營紛紛相互揣測，流言不斷。

嘉義地檢署昨指揮嘉市調查站、市警局幹員到某里長家中搜索，並陸續帶回多位里民。據了解，檢調除了在里長家中搜出約3、4萬元的千元現鈔，並找到不只一名議員參選人的文宣品、宣傳單，加上里長聲稱是自己出錢替人家買票，但堅不透露替誰行賄，承認收到錢的民眾也說里長沒交待要投給誰，檢調高度懷疑可能要等到抽號碼後，才會告知人選。

有遭到約談的里民聲稱，里長有說要給錢，但錢還沒拿到，也不清楚要投給誰，據檢調掌握的情資，以1戶幾個人頭計算，一口氣拿到3000元或4000元，估計1票買1000元，種種證據皆指向里長是替某議員參選人買票，雖對象不明，但期約賄選情節明確。

隨投票日逼近，嘉市已賄聲賄選，外傳行情一票買1000到1500元，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，目前內容及被告不明確的「選他」案有96件，另內容較明確的「選偵」案有8件，為壓制買票風氣，檢調查賄動作會愈來愈頻繁。

(中國時報)