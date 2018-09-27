現推耶節活動 柯吐槽太早了

北市商業處搶搭百貨周年慶檔期，昨提前舉辦記者會，為2個月後的耶誕節活動暖身。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

北市府耶誕節前夕都會規畫相關活動，不過今年9月都還沒過完，商業處就提前舉辦記者會暖身，離譜的是相關APP、活動辦法都還沒到位，就連市長柯文哲也不解「現在就在講？」反倒是後站批發商圈主辦的「批客節嘉年華」將於10月舉辦，卻不見市府大力宣傳，引來抱怨。

柯不解「現在就在講」

配合百貨周年慶即將開跑，北市商業處26日以「跟著市長去找熊，一路PARTY到耶誕」為主軸，邀請15家百貨及4大商圈共襄盛舉，首度結合APP集章兌換限量派對熊，讓民眾邊購物邊抓寶，不過，12月初的活動現在9月底就開始宣傳，連柯文哲也忍不住當場吐槽，「還那麼久！現在就在講？ 」氣氛一度尷尬。

商業處昨舉辦記者會的活動預定12月7日才開跑，新聞稿中也寫到，首度推出的電子集章APP更附註「預計11月底上架」，就連兌換市府特別版熊讚的活動，也直接寫上「相關詳細辦法將於12月初公布」，活動內容相關人員也一問三不知，讓人霧煞煞。

商圈代表默默發傳單

反觀10月中由台北後站批發商圈主辦，商業處掛名指導的「批客節嘉年華」，活動內容、優惠活動都已拍板定案，卻未見到相關單位協助宣傳，該商圈代表只能默默在台下發傳單。

台北後站批發商圈發展促進會理事長許樹勳表示，商圈因民眾消費習慣改變，人潮不如以往，此次透過市府補助加上攤商協力，集結23家業者延續「批客節嘉年華」熱潮，活動包含萬聖踩街活動、變裝大賽，還能集點送福袋，歡迎民眾一起同歡。

商業處澄清，先前北市府皆會與周邊商圈合作，曾規畫法國史特拉斯堡耶誕市集、冰雪奇緣嘉年華等活動，獲得民眾好評，此次提前搭配百貨周年慶人潮，期盼延長人氣；至於「批客節嘉年華」商圈將會自行舉辦宣傳活動。

(中國時報)

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